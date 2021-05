Cartas al director de HERALDO: 'Los escritores, el éxito y el fracaso'

'Los escritores, el éxito y el fracaso'

En la película ‘Rebelde entre el centeno’, sobre la vida del escritor J. D. Salinger, cuando el joven protagonista anuncia a sus padres que quiere dedicarse a escribir, la madre le dice que tiene talento y le anima a ingresar en un curso de escritura de la Universidad de Columbia impartido por un escritor fracasado, que le enseña y le previene de las amarguras que le esperan. Pero su padre dice que lo de menos es tener talento, que no se puede vivir de la escritura y sí de vender quesos o bacon; era director de una empresa dedicada a la importación de carnes y quesos. Las biografías de escritores se escriben o se convierten en películas en los casos de escritores que triunfan. Son infinitamente más los casos de escritores fracasados, pero su vida, al parecer, es menos interesante. Salinger pudo vivir de la publicación de una novela después de publicar unos cuantos relatos y se negó a publicar más a pesar de las sustanciosas ofertas que recibió. Después de muchos años, aún se vende ‘El guardián entre el centeno’. Cuando un adolescente dice a sus padres que quiere ser escritor, ellos reaccionan a la contra y le aconsejan que estudie algo de lo que pueda vivir. Muchos padres incluso dudan del talento de sus hijos, pero no se lo dicen. Sin embargo, a veces la oposición de los mayores impulsa a los jóvenes a insistir en sus propósitos. A un amigo, cuando su padre lo veía escribir hacía como si no lo viera, lo ignoraba, y su madre le preguntaba: "¿ya estás escribiendo tontadicas?". Ese amigo nunca ha dejado de escribir novelas, artículos y relatos que nadie le ha comprado salvo en contadas excepciones. Justifica su fracaso en que carece de talento, de suerte y de padrinos. Dice que el significado de ‘letraherido’ no debería ser que "siente una pasión extremada por la literatura" sino "escritor aficionado herido por el fracaso".

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

'En la escuela de La Peña-Estación'

Después de leer el obituario que le dedica el Dr. Antonio Lobo Satué al Dr. Ricardo Sainz Samitier, mis sentimientos me llaman a dedicarle, con humildad, esta carta, que dice de sus principios. Fuimos compañeros de estudios primarios en la escuela, de niños, del pequeño pueblo de La Peña-Estación, cuyo profesor era el cura-maestro D. Florencio Orduna Glaría (extraordinario maestro de rígida ortodoxia). Su madre, Matilde, y la mía, Julia, eran coetáneas del lugar y, además, muy amigas en su juventud. Creo que su madre quedó viuda y ese debió ser el motivo por el que Ricardo vino a La Peña-Estación para estar en casa de sus abuelos, Pedro y Alberta, procedentes de Riglos, y así acudir a esta escuela. En esto hay cierta similitud referente a la niñez de D. Santiago Ramón y Cajal en Ayerbe. Ricardín, para nosotros, era menudo, muy listo e inteligente, además de muy simpático, y ya apuntaba maneras de adónde podría llegar. Yo me fui un año al San Viator de Huesca y, después, a mi casa. Así nuestros caminos fueron diametralmente distintos. Hace un tiempo nos vimos al salir de la misa en Santa María, a la que a veces asistía en compañía de su esposa, y me comentaba lo felices que éramos en aquella escuela. Quiero aprovechar esta, principalmente, para expresar mis más sentidas condolencias a su esposa, hijos, nietos y demás familiares y amigos. Ricardo (que en paz descanse), seguro que estarás allá en la Gloria.

José María Samper Arguis. SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA)

'Ordeñando la vaca'

Están pensando en cobrar en autopistas y autovías; después será en carreteras secundarias y caminos vecinales. Ya nos podemos dar por fastidiados. Es normal con los ‘desgobernantes’ que tenemos, ya que parece que la única noción de economía que saben es la de ‘no tengo, ordeño la vaca’. Antes de meterse a ‘desgobernar’ deberían haber sido autónomos y aprender que antes de secar la vaca hay que mirar por dónde se va el dinero y gastar menos. No puede ser tan complicado, basta con ver el patrimonio que han acumulado Pablo e Irene en cuatro días en la política y aplicar ese sistema, igual tendrían que ser ministros de economía. Porque ¿de verdad necesitamos tantos políticos, tantos asesores, tantos coches oficiales, tantos etcétera? Pero es más fácil subir impuestos y que paguen los de siempre. Y es que saben que los españoles somos mucho de protestar en el bar y votar a los nuestros lo hagan como la hagan. Igual es que tenemos lo que nos merecemos, como dijo no sé quién.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (ZARAGOZA)

'‘Los seis de Zaragoza’'

Cualquier hecho constitutivo de delito y que tenga una condena asociada necesita ser demostrado mediante pruebas. Pero parece que no es así para todos los juicios. Mientras a la Justicia le cuesta determinar si la mención ‘M. Rajoy’ en las listas de la caja B del Partido Popular se refiere a Mariano Rajoy, no le tiembla la mano para condenar, sin pruebas concluyentes, a seis jóvenes antifascistas por protestar contra un mitin del partido de ultraderecha Vox en Zaragoza. Ese partido que estos días protagoniza un escándalo por un cartel racista y que vulnera los derechos humanos de menores vulnerables. En el caso de los ‘los 6 antifascistas de Zaragoza’, la propia Audiencia ha admitido durante el juicio que le resultó imposible identificar "las siluetas que aparecen en las grabaciones". Parece que a cada una de esas seis siluetas han asociado un culpable aleatorio de entre los múltiples detenidos que hubo en las protestas, aunque no haya suficientes pruebas para demostrar que se trata de los seis condenados. El juicio es ya un acontecimiento mediático que recuerda vagamente a ‘los 8 de Chicago’, donde por motivos similares en los años sesenta se consiguió que, gracias a la presión popular y el escándalo producido en los medios, los ocho fueran absueltos de los delitos de desorden público contra la convención nacional demócrata del 68. Esperemos que en este caso valgan los recursos y las nuevas pruebas para absolver a los seis jóvenes, dos de ellos menores cuando fueron detenidos en 2019.

Darío Fernández Graziano. Zaragoza

'Balance positivo'

Al nuevo presidente de Estados Unidos, que ha cumplido sus primeros cien días, parecen irle bien las cosas. Ha dado una correcta respuesta tanto a la economía como a la crisis sanitaria y social. Aunque las malas lenguas lo tildaban de enfermo, mayor y carente de carisma, ha prometido aumentar los impuestos a los ricos para financiar recortes fiscales a más estadounidenses, acabar con el control de la vacunación contra la covid-19 tras lograr el récord de vacunas y de ayudas millonarias, así como de regresar a la lucha contra el cambio climático. Y ha cambiado el tono estrafalario y pendenciero de su predecesor por uno mucho más comedido.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

