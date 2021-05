Cartas al director de HERALDO: 'Zaragoza, ciudad ideal'

'Zaragoza, ciudad ideal'

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha realizado una encuesta sobre cuál es la mejor ciudad de España para vivir, atendiendo a varios parámetros, entre ellos: movilidad, coste de la vida, servicios, contaminación, comunicaciones, etc. En esta clasificación aparece primero Vigo, seguida de Zaragoza y Bilbao. Nuestra ciudad ha sido muy bien valorada por los encuestados y deberíamos sentirnos orgullosos como ciudad acogedora y abierta. Zaragoza, ciudad mediana, siempre ha sido la Ohio de España a la hora de analizar estudios de mercado o muestreos de productos u otro tipo de intereses para grandes empresas. Será por eso que nos tienen muy en cuenta. Y hay otro aspecto que nos ayuda muchísimo, la situación geoestratégica de la ciudad, incluso de la Comunidad, y su potente red de comunicaciones por tierra y aire. Cada vecino debe seguir colaborando con nuestro pequeño granito de arena, junto con las instituciones, haciendo de Zaragoza una ciudad más limpia, agradable y próspera. La Zaragoza del siglo XXI. La Zaragoza de la excelencia.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

'La respuesta está flotando en el viento'

Una muerte a la que estamos acostumbrados: fallecen veinticuatro personas en una embarcación (cayuco) de inmigrantes cerca de El Hierro. ¿Quién es el responsable? Porque ante cualquier muerte es lo primero que nos planteamos, de quién es la responsabilidad. No tenemos imágenes que nos acerquen la tragedia, el sufrimiento de los fallecidos y de los supervivientes. La tragedia no nos hará perder mucho tiempo, solo cuando nos muestran dónde viven, a su familia, la penuria de sus casas, la dificultad de vivir el día a día, el sufrimiento, se nos conmueve el corazón. Nos acongoja la situación y nos preguntamos qué se hace o se puede hacer para impedir esas situaciones. ¿La solución es lanzarse a andar, nadar o embarcarse en barcas que no permiten llegar a su destino? ¿Las ONG que están sobre el terreno ofrecen alguna solución? ¿Es que no hay otra intervención que no sea ayudar a que se lesionen, utilicen la fuerza o pongan en peligro su vida para conseguir alcanzar esa búsqueda de una vida mejor? ¿Todos los esfuerzos para ayudar a superar las fronteras de una forma ilegal no debieran dedicarse a conseguir de los diferentes Estados la aceptación de aquellos flujos de personas que saben necesitarán por su devenir poblacional? ¿Todo quedará en observar la recogida de los náufragos por parte de barcos financiados por las ONG o por los de Salvamento Marítimo, para luego reprochar la falta de medios o decisión al Estado de turno? ¿De verdad eso es todo lo que estamos dispuestos a hacer? No lo creo, no debemos permitir la situación, la solución está en origen o en destino; no en los itinerarios. Podría ser como la canción de Bob Dylan: "Cuántas muertes se necesitarán aún hasta darse cuenta de que ya ha muerto demasiada gente. La respuesta está flotando en el viento". Espero que no.

Luis Miguel Vernet Gómez. ZARAGOZA

'Un cambio de actitud'

Hemos asistido, parte sorprendidos parte ya acostumbrados, a los rigores de una agria campaña con motivo de las elecciones madrileñas. Campaña rica en frases ocurrentes utilizadas por diferentes opciones políticas, véanse los manidos ‘fascismo o libertad’ y ‘comunismo o libertad’ en los que parece que algunos partidos basaban sus argumentos. A esto se unen actitudes polarizadas y rancios discursos que tratan de fomentar la división y el frentismo arcaico entre la ciudadanía. Uno se pregunta, en pleno siglo XXI, ¿son dichos postulados la base que resume los problemas que acucian hoy a los ciudadanos de este país?, ¿son estas actitudes la forma de aunar esfuerzos para resolver dichos problemas?, ¿es esto todo lo que nuestros políticos saben hacer y quieren transmitir al ciudadano? La realidad nos viene mostrando la fragilidad argumental usada por algunos candidatos, carente de base a partir de la cual el ciudadano pueda esperar la resolución de sus problemas. Carencias estas agravadas por una falta de liderazgo y diálogo del Gobierno con partidos políticos, agentes sociales y organizaciones empresariales. Ante la grave crisis sanitaria, económica y de integridad territorial por la que hoy pasa el país, se requiere un cambio de directrices y actitudes de nuestros dirigentes políticos, para que con sinceridad, sentido de Estado y diálogo encaucen soluciones efectivas.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

'Así es nuestro desierto actual'

Después de algo más de un año de pandemia, revivo uno de mis escritos donde aludo metafóricamente al desierto en el que todos estábamos sumidos. En ese desierto, al principio únicamente se vislumbraba la monotonía y poco a poco nos ha permitido ver que estaba compuesto por granitos de arena que, gracias al viento, podían desplazarse y formar dunas. Ante todos los peligros que podíamos encontrar y que nos acechaban, aprendimos a ser cautos para que esas amenazas no nos embistieran. Reconocimos la belleza de los paisajes, la posibilidad de aventuras, las puestas de sol, la luna iluminando la noche… Buscamos los oasis que se nos presentaban como una fuente inagotable de vida y encontramos paisajes verdes, donde ni la sequedad ni la abundancia son eternas. Igual que ese desierto en la tradición bíblica donde ocurrieron sucesos importantes que determinaron la historia de la Salvación, nosotros aprendimos a hablarle al corazón, a recobrar el aliento y, todos juntos, a recuperar las fuerzas.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

'Un hermano ejemplar'

Nació catorce días antes de la muerte de nuestro padre, por lo que ha vivido sin el apoyo y el cariño de su progenitor. A base de esfuerzo, entrega y trabajo ha llegado a lo más alto del ámbito universitario: catedrático. Recuerdo que para obtener el doctorado se levantaba muchas noches, en invierno y verano, sobre las cuatro de la madrugada para mantener en funcionamiento los aparatos de medición que le servían de interés para su tesis. Buen estudiante, excelente ajedrecista y mejor persona. Dicen que cuando las cosas vienen mal dadas se conoce a las personas de verdad y así es; está llevando la pesadilla de su enfermedad con una naturalidad y una ejemplaridad que asombran incluso a los que nos hemos dedicado toda la vida a luchar contra ella. Con esto de la pandemia no puedo verle, pero en sus días bajos, cuando la quimio lo deja sin defensas, wasapeo y constato que su personalidad, su talento, sencillez y humanidad permanecen incólumes, sacando lo mejor de sí mismo y elevando el ánimo de los que no somos tan fuertes. Un orgullo y un ejemplo.

Joaquín Palacios Latasa. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es