La epidemia continúa

Con el final del estado de alarma y el nuevo decreto anti-covid del Gobierno de Aragón, a partir de mañana desaparecen dos de las principales restricciones que han estado en vigor desde finales de octubre: el toque de queda y el confinamiento de la Comunidad.

Pero este cambio, que muchos ciudadanos esperaban, llega en un momento en el que la pandemia dista de estar controlada y en el que Aragón presenta peores datos que el conjunto de España

Desde mañana, los aragoneses podrán volver a circular por las calles después de las 11 de la noche y será posible entrar y salir libremente del territorio aragonés. La desaparición del toque de queda y del cierre de la Comunidad es bienvenida por la mayoría de los ciudadanos, como muestra la encuesta que publica hoy HERALDO, aunque suscita recelos en otros muchos. En todo caso, conviene no olvidar que la pandemia continúa. El levantamiento de estas duras restricciones no debe interpretarse como una señal de relajamiento general. Según los indicadores, España está todavía en el nivel tres de riesgo (sobre cuatro) y muy lejos de los datos que permitirían hablar de un control de la enfermedad. Y en Aragón las cifras son aún más altas, tanto en incidencia, como en positividad o en ocupación de camas y ucis. El decreto que ayer publicó el Gobierno autonómico mantiene por ello la mayor parte de las demás limitaciones, en cuanto a aforos, horarios y reuniones sociales, y siguen asimismo confinados varios municipios y comarcas. Nadie sabe exactamente lo que ocurrirá en las próximas semanas, pero a la vista de la experiencia acumulada es difícil creer que un aumento de los desplazamientos y de las interacciones sociales a partir de mañana no vaya a redundar en un mayor número de contagios. De la prudencia y responsabilidad de todos depende ahora poner freno al virus y evitar que, antes de concluir la vacunación, vuelva a producirse una oleada vírica.