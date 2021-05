Cartas al director de HERALDO: 'Los beneficios de la apicultura'

'Los beneficios de la apicultura'

El 20 de mayo la ONU celebrará el Día Mundial de las Abejas, fabricantes de un superalimento medicinal: la miel. La miel tiene unas propiedades que pueden ser interesantes en nuestra dieta, cosa que ya se conocía desde la antigüedad. Se ha encontrado miel aún comestible en pirámides egipcias y hasta en una tumba femenina de alrededor de cinco millones de años de antigüedad descubierta en 2012 en Georgia. La causa de la conservación de ese ‘oro líquido’ está en las cualidades del néctar de las abejas. Higroscopicidad (tiene poca agua pero la absorbe de inmediato al contacto con el aire), acidez (con ph alrededor de 4 por lo que es hostil a bacterias y microorganismos) y un agente químico, el néctar floral digerido por las abejas que tiene un comportamiento similar al del agua oxigenada de las farmacias, es decir, un desinfectante. Escasa humedad, alta acidez y poder de desinfección hacen de la miel un buen combatiente para los microorganismos perjudiciales y por ello se empleaba para el dolor de garganta, heridas, úlceras, quemaduras… Dicen que se usó miel y cera para evitar la putrefacción al llevar hasta Alejandría el cadáver de Alejandro Magno. Deberíamos volver los ojos a estos medicamentos naturales. Entonces, ¿qué apoyo institucional tienen los apicultores aragoneses? El medio rural está en crisis; su recuperación se está basando mucho en el turismo y el sector terciario que han decaído con la pandemia, ¿no sería interesante la investigación y el mantenimiento de las explotaciones apícolas para las que Aragón tiene un buen clima, floraciones y tradición... Como consumidores, apoyemos la apicultura de nuestra tierra mirando la procedencia de la miel que consumimos y pidamos a los políticos que piensen en este sector.

María Teresa García Roigé. ZARAGOZA

'La Justicia y las agresiones sexuales'

Finalmente se ha condenado al hombre que agredió a dos mujeres en una calle de Barcelona la noche de Halloween del 2019. Ha acabado aceptando los hechos pero ha sido condenado a solo seis años y medio de prisión. Es hora de tomar conciencia. Los hechos son claros. La suerte de estas chicas fue que un hombre pudo parar a este individuo antes de violarlas, pero la intención estaba. La cuestión es que ha acabado aceptando la brutalidad y la realidad de los hechos, pero a cambio se le sentencia solamente a seis años y medio de prisión. A la vista está que sirven de poco las manifestaciones que hacemos las mujeres para que se nos deje de considerar el género débil. Este es un ejemplo más de que violar o agredir sexualmente no está penado como debería que ser. La indefensión de las mujeres es causada tanto por la sociedad como por la Justicia que tenemos. Si realmente se condenasen estos hechos, que en la mente de la víctima quedarán de por vida como un trauma, puede que se frenasen algunos de los actos que llevan a cabo esta serie de degenerados.

Laia García Guiral. LANAJA (HUESCA)

'Días de lluvia y arcoíris'

Siempre me han gustado los días de lluvia. La lluvia me hace sentir, como decía Víctor Hugo, "felizmente triste". En esos días me gusta pasear debajo de un paraguas y ver cómo los colores de árboles y plantas se avivan con el agua que cae. Esta tarde ha llovido en Zaragoza. Hoy ha sido uno esos días melancólicos y he cogido mi paraguas y he ido a pasear sin rumbo fijo. La gente corría de aquí para allá con la cabeza gacha. Algunos esperaban debajo de un alero, otros en un portal, otros se metían en el Alcampo de Utrillas para protegerse del chaparrón... Pero yo caminaba lentamente mientras la lluvia golpeaba mi paraguas y me salpicaba. Casualmente pasé por una plaza en donde hay una antigua chimenea de una fábrica. Encima de ella, una cigüeña atendía a su prole. Y un poco más arriba, por encima de las nubes, dos arcoíris superpuestos enmarcaban la bella escena del ave abriendo sus alas para proteger a sus crías del agua. Y allí me quedé por largo tiempo sin poderme mover mientras la gente pasaba corriendo de aquí para allá mirando al suelo. Y me dije: "¡Cuánta belleza se nos escapa por andar con prisas!".

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

'Cosas maravillosas'

Además de cartas, Correos también envía infinidad de otras cosas maravillosas. A veces se envían mascarillas, otras veces enviamos cintas de la Virgen del Pilar, adoquines de Aragón, trenzas de Huesca, borraja de la ribera del Ebro, vino de Cariñena, del Somontano, aceite de Belchite, longaniza de Graus, jamón de Teruel, e innumerables productos que pasan por nuestra oficina. El cliente envía ilusión, esperanza; desean abrirse al mundo y vender sus productos a todo el que se los compre. Y en España trabajamos más de 55.000 personas para hacer realidad la entrega. Porque si hay algo de lo que estoy segura es de que no llevamos más de 300 años en pie por cometer errores, sino por dar lo mejor de nosotros mismos para todos ustedes. Gracias por confiar siempre.

Chelo García Anadón. Atención al cliente en la Oficina Principal de CORREOS DE Zaragoza

'Son nuestros aliados'

Los árboles son una parte importante del mundo no solo por ser un adorno de la naturaleza. Ayudan a mantener nuestro aire limpio, proporcionan oxígeno, combaten la contaminación y refrescan el ambiente con vapor de agua a través de sus hojas. "La mayor prioridad de la humanidad es reintegrarse al mundo natural" (Jonathon Porritt, ambientólogo inglés). El Ayuntamiento de Zaragoza promueve un proyecto medioambiental para plantar 700.000 árboles durante una década y así reavivar 1.200 hectáreas. Las zonas a rehabilitar serían áreas yermas junto al Canal Imperial y, en años posteriores, la ribera del Huerva y otros barrios. Magnífico plan que convertiría a la ciudad de Zaragoza en la ideal para vivir, grandes extensiones verdes, no solamente en el centro, también en sus alrededores. Los árboles junto con el cierzo son los pulmones de ciudades y pueblos. El Ministerio de Defensa está gestionando un convenio con el Ayuntamiento para colaborar en ‘El bosque de los zaragozanos’, ofreciendo 1.200 hectáreas en los límites del campo de maniobras de San Gregorio para cambiar su suelo, casi estepario, en una zona arbolada. Es un recordatorio de la importancia que tiene proteger las superficies arbóreas como reguladoras del ciclo del agua, del oxígeno, moduladoras del paisaje y protectoras contra la erosión de los suelos. El premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore decía: "Los árboles y las plantas son nuestros aliados. Seremos libres si aprendemos de ellos".

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

