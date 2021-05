Vacuna por una cerveza

Antonio, de 73 años, en conversación telefónica con su hija Raquel: "¡Qué bien que podáis venir desde Barcelona pronto! Por fin nos veremos sin pantalla interpuesta. Pero seguiremos tomando medidas… aunque estamos vacunados mamá y yo, no podemos correr riesgos. Ahora tengo más miedo por vosotros los jóvenes. Y sigue saliendo algún brote en residencias… hay que cuidar mucho".

María, de 18 años, habla con su padre: "Una pregunta, papá, legalmente, si del sábado al domingo acaba el estado de alarma, ¿puedo volver a casa a las once y salir de nuevo a las doce, verdad?".

Ana Isabel, enfermera de 34 años, manda un mensaje a su amiga Belén: "Esta ola no es como la primera, ni como la segunda ni la tercera. Es muy duro ver a jóvenes de mi edad ingresados en el hospital, e incluso en la UCI. Si dos semanas después del puente de San Jorge vemos esto, ¿qué pasará a finales de mayo, cuando se noten los efectos del final del estado de alarma?".

Antonio, 59 años, en una terraza con su amigo Luis. "¡Ya tengo la cita para la vacuna! Estoy deseando, me toca la Pfizer o la de Moderna, pero aunque me pusieran la de AstraZeneca me da igual: es 44 veces menos probable que enferme de covid-19 si estoy vacunado. Y 23 veces menos probable que acabe en el hospital. En Nueva Jersey dan una cerveza gratis a quienes reciban su primera inyección este mes de mayo. Otras empresas regalan un donut a los clientes que demuestren que se han inmunizado. A mí no me hacen falta estímulos. ¡Un brindis por nuestra salud!".