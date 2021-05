Consenso y confianza

Refiriéndose a los difíciles desafíos que le esperan al mundo en los próximos veinte años, el informe ‘Global trends 2040’ dice: «Es probable que los Estados más efectivos sean aquellos que puedan generar consenso social y confianza hacia la acción colectiva sobre la adaptación y aprovechar la experiencia, las capacidades y las relaciones relativas de los actores no estatales para complementar la capacidad del Estado».

‘Consenso social’ y ‘confianza’ en las instituciones que guían la acción colectiva serían pues dos claves básicas para que un país consiga adaptarse con éxito, o sin demasiados descalabros, al mundo venidero, el que ya está llegando. Juzguen ustedes si en España vamos por buen camino.

El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que recoge aportaciones de una docena de agencias estatales, entre ellas el FBI o la CIA, elabora cada cuatro años este informe de ‘Tendencias globales’, referido a los dos decenios siguientes. El que se ha presentado con la inauguración de la presidencia de Biden lleva como subtítulo ‘A more contested world’, que podríamos traducir como ‘un mundo más conflictivo’ o ‘más reñido’. El futuro inmediato que dibuja no es reconfortante: serios problemas a causa del cambio climático, las epidemias, las migraciones, etc.; fragmentación en el seno de las sociedades y de los Estados y en el orden internacional; desequilibrio entre las demandas de la ciudadanía y las capacidades para hacerlas efectivas y, en consecuencia, tensiones y protestas.

En esas circunstancias, aplicarse cada día a destruir los consensos más elementales y sembrar a conciencia inquina y desconfianza parece la receta segura para el desastre.