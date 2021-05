Cartas al director de HERALDO: 'Médicos con contratos temporales'

'Médicos con contratos temporales'

Esta lectora asidua de nuestro HERALDO acude hoy a su altavoz para decir alto y claro a los aragoneses que tenemos que cuidar a nuestro personal sanitario. Soy madre de una buena persona y médico especialista. Llevo años sufriendo perpleja cómo encadena contratos temporales que en ninguna empresa privada se pueden concatenar. Su salario dista mucho de compensar sus larguísimas jornadas de trabajo y la responsabilidad que lleva implícita. Las horas de estudio desde su formación más básica, por obtener buenas notas, luego la carrera más larga, un examen MIR, cuatro años de formación especializada. No sé cómo aún sigue aquí, hasta nos sentimos culpables de haberle inculcado el apego a la tierra. La pandemia ha castigado aún más a estos jóvenes preparados y buenos. Se han dejado la piel, no se quedaron en casa al resguardo, salieron cada día a trabajar, han tenido que hacer virguerías organizativas con sus hijos pequeños, se han contagiado. Y ahora su mejor opción es irse, como debieron hacer años atrás. El Salud solo les ofrece enfrentarse a otro examen teórico alejado de la realidad y vendidos de nuevo, en un concurso en el que aquellos comprometidos con nuestra tierra no tiene ninguna ventaja con respecto a los de otras comunidades, algo que no ocurre de forma inversa. La administración aragonesa les niega la escucha, y ¿qué hacemos los ciudadanos?, ¿reclamarles a ellos, los trabajadores de primera línea, que tardan en darnos visita? ¡Por favor! ¡Abran los ojos! ¡No dan más de sí! Es a los políticos a los que tenemos que exigir mejoras. Nuestros médicos tienen que estar cuidados y valorados para que nos puedan cuidar a los demás. Como madre, deseo que no se marche lejos, pero como ciudadana aragonesa sé que es su mejor opción, si aquí no cambiamos radicalmente las cosas.

Ángeles Calvillo Martínez. ZARAGOZA

'Positivo por coronavirus'

Sucedió de improviso y llegó a nuestras vidas. Durante más de trece meses hemos tomado todas las precauciones que el sentido común, las informaciones y los consejos de las autoridades nos indicaban, pero a finales de marzo dimos positivos mi mujer y yo por covid. Unos días confinados, la fiebre en mi caso que no bajaba, y al cuarto día acudí a Urgencias del Hospital Militar, donde ingresé en la zona destinada para esta pandemia. Todos hemos leído en los medios y visto muchas imágenes en la televisión (quizás demasiadas) sobre lo que esta pandemia afecta en tu vida y en la de tu familia. Pero lo que quiero destacar de esta experiencia es que si no mejoras hay que acudir al hospital lo antes posible, porque para las personas mayores supone el poder vencerlo y volver a reunirte con tus seres queridos. Y son días duros. La diferencia de esta terrible pandemia con situaciones que hayas vivido en relación con la salud es la soledad de tu habitación, parece que el reloj está parado y que tienes que aprender y aceptarlo. Quizá de este virus deberíamos sacar la lección de la importancia que tienen esa familia, esos amigos, esas personas cercanas, y valorar estas cosas mucho más que las cosas materiales a las que damos una importancia de la que carecen. Ya recuperado y de nuevo en casa, quiero agradecer las atenciones que he tenido por parte de la Dra. Gracia, la Dra. Patricia y todas las enfermeras y auxiliares (recordando a María, con la que nos unía nuestra gran afición al Real Zaragoza), que siempre tuvieron unas palabras amables y los cuidados que en cada momento he necesitado. Cuando estuve mejor, pude dialogar con ellas sobre los malos momentos que han tenido que pasar para llevar a cabo ese duro trabajo diario durante la pandemia. La sociedad nunca agradecerá lo suficiente los esfuerzos que ha realizado el personal sanitario, en condiciones muy difíciles, con pocos medios y arriesgando siempre su salud. Gracias a todos los sanitarios que con su trabajo diario han conseguido salvar muchas vidas.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

'Nonaspe y el ferrocarril'

He leído en HERALDO la noticia que hace referencia a la creación del Museo del Ferrocarril en Aragón. Justo hace poco, el 18 de abril, se llevaron a cabo manifestaciones en diferentes estaciones ferroviarias aragonesas en demanda del mantenimiento del servicio. Han desaparecido trenes y están en peligro otros. Nonaspe, en la línea Barcelona-Zaragoza-Madrid vía Caspe, se encuentra afectado. Suena cruel que sea noticiable la creación de museos del ferrocarril al mismo tiempo que no se puede garantizar la continuidad del servicio en ciertos tramos. El tren es un servicio público esencial y si queremos combatir lo que se ha dado en llamar la España vaciada no lo conseguiremos promocionando museos, sino facilitando un servicio tan esencial como el tren. Disponer de trenes es esencial para Nonaspe. Por favor, no convirtamos al tren en una reliquia para visitarla alguna vez en un museo. Bien al contrario, mantengámoslo vivo, pues es un servicio esencial y que tanto bien ofrece a las poblaciones que disponen de estación de ferrocarril. ¿Qué motivaciones económicas pueden existir para no asegurar un servicio ferroviario, mientras se obvian ante el gasto que supone la creación de un museo, precisamente dedicado al ferrocarril? A Nonaspe, a sus vecinos y a los que allí viajamos en tren nos gustan los museos pero lo que necesitamos día a día es un buen servicio ferroviario.

Manuel Meseguer Alabart. CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

'El barrio Rey Fernando'

Muchas personas en el mal llamado barrio del Actur ni siquiera saben que se llama realmente Rey Fernando de Aragón. Actur son las siglas de ‘actuación urgente’ para hacer un barrio nuevo. Parte de culpa de que no se conozca su nombre es de los medios, que en vez de ir dándolo a conocer por su bonito nombre siguen nombrándolo como Actur. Va siendo hora de que todos pongan un poco de interés para que los zaragozanos vayan conociendo este barrio por su nombre verdadero.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

'Sin profesor de Clarinete'

Deseo expresar mi malestar ante la falta de contratación de un profesor de Clarinete en el Conservatorio Municipal de Música de Zaragoza. Los niños llevan sin clase desde la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. El profesor titular avisó a los niños de que se marchaba dos semanas antes de las vacaciones y supongo que a la dirección del centro también la avisaría. Es increíble la falta de atención a las familias que demuestra esta institución que depende del Ayuntamiento de Zaragoza y que se paga con nuestros impuestos y con lo que pagan los padres, que no es poco cada año.

Consuelo Martínez Molina. UTEBO (Zaragoza)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es