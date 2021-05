Hacia una nueva movilidad

La movilidad urbana y metropolitana de Zaragoza requiere una revisión profunda y consensuada. Nuestras necesidades en este campo evolucionan tan rápido que es difícil, pero no imposible, que las instituciones den respuestas que articulen nuevas formas colaborativas, participativas y que, con la sostenibilidad como bandera, hagan de la movilidad una solución y no un problema, haciendo converger todas las formas de transporte mediante la intermodalidad; incluyendo y potenciando los trayectos peatonales; buscando la ‘Zaragoza de los 10 minutos’.

Hemos de ser conscientes de que la transición climática ha de condicionar nuestras decisiones en este terreno. La Ley del Cambio Climático busca la drástica reducción de los trayectos privados favoreciendo el transporte público y fomentando la movilidad sostenible. El reto para las mujeres y hombres de CHA Zaragoza es conseguir no solo ser una gran ciudad, sino una ciudad mejor.

Zaragoza es hoy una capital policéntrica, sin embargo, arrastra prácticamente las mismas líneas de autobús que existían en el siglo pasado y que, en algún caso, son herencia de los primeros tranvías, conservando así trazados desfasados. Esto hace poco atractivo al transporte público y que no sea eficiente, ni ambiental ni económicamente. Se hace imprescindible un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible que evalúe la situación actual. A este respecto, es indispensable conocer cuáles son los usos habituales para planificar mejor los servicios. En Zaragoza y su área metropolitana son miles las personas que cada día realizan transbordos, alternando en ocasiones diferentes medios para llegar a su destino. Con las soluciones adecuadas no solo haremos más atractivo el servicio sino que, además, haremos más sostenible el transporte público.

Necesitamos, de igual modo, trazar las siguientes líneas del tranvía, un medio que acaba de cumplir diez años y cuyo éxito está acreditado. Necesitamos una planificación y una gestión coordinada que haga que el bus, el tranvía, el taxi, el cercanías, los vehículos de movilidad personal así como los trayectos peatonales funcionen de forma conectada al servicio de las personas. La recuperación de espacios para el peatón ha de seguir siendo una prioridad, implantando las denominadas ‘supermanzanas’ en todos los distritos de la ciudad. Pese a la extensión de la capital aragonesa y a sus múltiples polos de actividad, debemos marcarnos el reto de la ‘Zaragoza de los 10 minutos’, en la que, aunando las distintas movilidades, se favorezcan al máximo los trayectos peatonales.

Hemos de organizar mejor la circulación de los vehículos de movilidad personal, como bicicletas o patinetes. Su auge no está siendo acompañado de una mejor infraestructura municipal que proteja a sus usuarios, así como al peatón. Y mientras, el Plan Director de la Bicicleta, que gozó de consenso y que tiene un horizonte hasta 2025, espera su turno en algún cajón del Consistorio. El Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, consciente de la importancia de este medio, está poniendo en marcha a su vez una ambiciosa ‘Estrategia Aragonesa de la Bicicleta’, en la que se recogen los retos de la movilidad personal, el ocio y algo fundamental, la movilidad sostenible en materia de logística. El reto de Zaragoza está también en generar rutas de reparto sostenibles y rápidas. Acciones que serán muy positivas para el área metropolitana en tanto en cuanto el Ayuntamiento refuerce su apuesta por este medio.

Los retos, por tanto, son muchos, pero la gestión del transporte en Zaragoza tiene una dirección continuista que no asume cambios en el modelo. La nueva movilidad ha venido para quedarse, no solo porque lo marque una Ley, sino porque la sociedad va por delante de nuestras instituciones ¿Será capaz el actual Gobierno de Zaragoza de afrontar estos retos? El movimiento ya no solo se demuestra andando.

Chuaquín Bernal, presidente de Chunta Aragonesista (CHA) en Zaragoza