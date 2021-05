Sostenerse en la prudencia

No por repetidos los mensajes que llaman a la prudencia como mejor fórmula para frenar la covid deben ser ignorados. A pocos días de la finalización del estado de alarma los datos no invitan a la relajación, preocupando especialmente las localidades de Zaragoza y Calatayud. La quinta ola de la enfermedad, que está logrando ser reducida gracias a la vacunación –en el conjunto de España ya han recibido la vacuna cinco millones de personas y en la Comunidad la inmunidad plena será una realidad a final de esta semana para un 18 por ciento de los aragoneses–, no puede ser tomada a la ligera y exige el sostenimiento de las máximas precauciones. En las uci de los hospitales aún continúan ingresando enfermos en situación de máximo riesgo

Con la idea de que en un par de semanas la realidad hospitalaria y sanitaria de la Comunidad pueda variar de forma sustantiva gracias a la vacunación, no queda más remedio que mantener hasta esa fecha un criterio de prudencia en los comportamientos y hábitos sociales. Son varios los factores que invitan a un cierto optimismo –la extensión de la vacunación, el principal de ellos–, pero conviene no olvidar que aún nos encontramos en situación de riesgo. La lucha contra el coronavirus, tal y como confirman las sucesivas olas, no es sencilla y se muestra como una permanente amenaza en forma de rebrote incontrolado. Frenar la movilidad y evitar los contactos sociales son, a día de hoy, la mejor forma para derrotar a un virus que se ha confirmado altamente contagioso y siempre dispuesto a aprovechar el despiste. Es por todo ello, y sabiendo que los datos de personas enfermas y fallecidos no logran reducirse al ritmo deseado, por lo que preocupa la finalización del estado de alarma y la ausencia de medidas a nivel nacional de control de la pandemia más allá del 9 de mayo.