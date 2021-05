Un momento preocupante

Cuando falta apenas una semana para que expire el estado de alarma y decaigan algunas de las principales medidas de control de la covid, la situación de la epidemia en Aragón vuelve a ser preocupante.

No hay que dejarse llevar por un falso sentimiento de seguridad, porque la experiencia demuestra que siempre que se relajan las precauciones el virus se dispara, y el avance de la vacunación, aunque ya se perciba, no es suficiente todavía para impedir que la covid sature el sistema sanitario.

Aragón notificó ayer el mayor número de contagios en un día desde hace tres meses. La incidencia acumulada en la Comunidad está bastante por encima de la media española, y en algunas poblaciones los datos son muy superiores. Da la impresión de que la quinta ola del coronavirus, que hasta ahora cursaba con relativa mansedumbre, podría desbocarse, cuando además la ocupación de las ucis por pacientes covid es alta. El momento es preocupante y la inquietud crece ante la cercanía del final del estado de alarma. A partir del próximo domingo decaerán medidas como los confinamientos autonómicos o el toque de queda, que han tenido, durante seis meses, un papel importante en el control de la pandemia. Es cierto que la vacunación, aunque más despacio de lo esperado, ha avanzado de manera significativa y casi un tercio de los aragoneses han recibido ya al menos uno dosis, pero si no se le ponen barreras el virus tiene todavía amplias posibilidades de extenderse. Por tanto, es indispensable que los ciudadanos mantengan las precauciones esenciales, y que las autoridades reaccionen con flexibilidad y coordinación a la evolución de los datos. La incógnita es si, una vez levantado el estado de alarma, los instrumentos jurídicos de los que disponen las comunidades autónomas serán suficientes. Si no lo fueran, el Gobierno central no puede desentenderse de su responsabilidad.