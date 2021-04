Estábamos en la sala Trece Heroínas en el Paraninfo de la Universidad.

Ana Segura entrevistaba para la radio a Eva Puyó, a la que acompañábamos Octavio Gómez Milián y yo. Hablaríamos de ‘Todos mis anhelos’, la novela que tanto nos ha gustado. La voz resonaba como en un templo porque la sala estaba casi vacía, con una fabulosa lámpara de cristal, algunos tapices y una mesa redonda como único mobiliario. El técnico de sonido se esforzaba en atenuar el eco de nuestras voces cuando probamos los micrófonos para la grabación. Tuve la sensación de estar en medio de un sueño. Sabedora de que ha escrito una novela muy buena, Eva Puyó resplandecía, y su luz se reflejaba por las paredes amarillas de ese salón que para mí era un templo. La literatura es sobre todo memoria e investigación, dijo Eva sobre su novela, de la que destacó que es de no ficción y por tanto más expuesta que su primer libro, ‘Ropa tendida’: Reconoció que la ficción siempre protege, "aunque lo importante, en el fondo, es la honestidad en la escritura. Cuando un escritor no está siendo honesto en ese pacto que tiene con el lector, éste se da cuenta. Y eso no tiene que ver con la seriedad sino con el hecho de que lo que tú cuentas sepas que lo estás diciendo de verdad". La presentación la hicimos en el Aula Magna, que también es un templo de la Cultura. Me emocionó ver a Eva allí sentada en el centro del estrado cuando ella, que se confiesa pudorosa, no había querido ser el centro de su narración. Me giré para escucharla y vi que su oscura melena resplandecía.