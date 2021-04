La evolución de la covid en Aragón presenta en esta quinta ola aspectos favorables pero también motivos para la prudencia.

Los contagios no se han disparado después de Semana Santa de la manera tan virulenta que vimos tras las Navidades, pero sí lo suficiente para aumentar la presión hospitalaria y sobre todo en las ucis. El virus sigue causando enfermedad y muerte, y no debemos olvidarlo cuando faltan muy pocos días para el final del estado de alarma.

En las últimas dos semanas el número de pacientes con covid en las unidades de críticos de los hospitales aragoneses ha aumentado en más de un 50%, desde los 40 del 8 de abril a los 63 del pasado domingo. Estas cifras están lejos de los picos de otros momentos, pero los responsables hospitalarios consideran que seguirán aumentando en los próximos días. No es una situación asfixiante, porque hay camas libres en las ucis, pero los profesionales que las atienden acumulan ya muchos meses de estrés. Conviene tener en cuenta esta realidad al valorar la situación actual y, especialmente, al planear el ajuste de las medidas y las restricciones una vez que el 9 de mayo termine el estado de alarma. Es cierto que la vacunación de una gran parte de la población de mayor edad supone un gran alivio, pero el virus sigue haciendo que muchas personas enfermen y que algunas mueran. La covid afecta gravemente con más frecuencia en edades avanzadas, pero la juventud no es por sí misma una garantía de inmunidad. Si los contagios aumentan, muchas personas de mediana edad o incluso jóvenes tendrán que ingresar en los hospitales. Hay que mantener la prudencia y seguir las normas de higiene. Afortunadamente, esta quinta ola, posterior a la Semana Santa, está siendo más suave que la anterior y parece estabilizarse. Pero hasta que la vacunación no haya avanzado mucho más, sigue siendo posible un rebrote virulento. Hay que perseverar en la lucha contra la pandemia sin bajar la guardia.