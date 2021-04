'Espejito, espejito'

Pablo se mira al espejo y ve a Rocío.

Rocío mira al espejo y ve a Pablo. No les gusta lo que hay, pero es su razón de ser. El principio de acción y reacción se cumple. Vox es una reacción a Podemos, digan lo que digan los estribillos. Tus adoquines, mis balas. Mi antifascismo, tu anticomunismo. El miedo, el ruido, el escándalo. Esperar a que el otro se equivoque. No debatir nada interesante. Se parecen demasiado hasta en el modo de negarlo. Ambos saben que ser víctima es el camino. La lectura sesgada de la historia es también una nota común. La conclusión siempre es que el otro es el malo y que los míos se explican mal. Hay poco talento y pocas ganas de construir en general en los dos extremos. El objetivo es parasitar al moderado con mayoría insuficiente. Eso les da recursos y tiempo para agarrarse a la roca del poder como las lapas.

Ambos grupos cometen la torpeza de querer descartar al otro, como si no existiera. Sueñan con su desaparición como solución a un problema que ven resuelto con una facilidad totalitaria. Por eso no valoran lo que se hizo en la Transición porque para ellos integrar al otro no es el camino. Conviene que haya tensión, Iñaki. Bien hallado, don Federico. Periodistas de parte dispuestos a todo, una inversión mercenaria en ruido en redes sociales, la profunda incoherencia vital y una insensibilidad enfermiza con el momento histórico actual son el condimento que da sabor a esta receta. Muy rico todo.