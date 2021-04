Cartas al director de HERALDO: 'La Declaración de Great Barrington'

La Declaración de Great Barrington



Hace no mucho oí la expresión ‘inmunidad de rebaño’. Me sorprendió, pero no le di más importancia, ya que no sabía lo que significaba exactamente. Pero cada vez la oigo más y empieza a recorrerme un latigazo interior que me produce escalofríos y cada vez me da más miedo. Dicha expresión está sacada del comportamiento defensivo de algunas especies que se desarrollan en manadas y en rebaño, ya que su hábitat lo defienden agrupándose y así los más débiles se quedan al exterior del rebaño y, por lo tanto, son los que perecen ante el ataque de otras especies que buscan comida o dominio del territorio. El rebaño está compuesto por elementos no racionales, pero sí instintivos, que aceptan como normal que un tanto por ciento de ellos siga viviendo a costa de otros que mueren. Pues bien, hace poco leí: "La estrategia de permitir la libre infección cobró fuerza tras una propuesta, denominada ‘La Declaración de Great Barrington’ (octubre de 2020), firmada por tres epidemiólogos, Martin Kulldorff, Sunetra Gupta y Jay Bhattacharya. Su idea es "permitir a aquellos que están bajo un mínimo riesgo de muerte vivir sus vidas con normalidad para alcanzar la inmunidad al virus a través de la infección natural, mientras se protege mejor a aquellos que se encuentran en mayor riesgo (..) Esto lo llamamos protección enfocada", afirman los firmantes. De ello me viene el latigazo, de la estrategia de dejar libre la infección, inmunizarnos todos, ¿y ya está hecho el trabajo? Parece que sí. El ‘rebaño’ acepta como defensa que un 1% muera si se salva el 99%. Lo que quiere decir que mundialmente morirían 77 millones de personas, que serían casi dos Españas. ¿Cómo se os queda el cuerpo? No percibís un olor a fascismo puro. ¡Yo no soy rebaño’.

Antonio Sarralde Roca. SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA)

La vida por delante

Quiero rendir homenaje al gran poeta estadounidense Walt Whitman. El año pasado fueron los versos del poema ‘No te detengas’ los que me acompañaron en momentos de aislamiento, cuando no se nos permitía establecer contacto cercano con familiares y amigos. Probablemente, fueron las palabras que salieron de nuestros sueños, de nuestras reflexiones, de nuestras conversaciones telefónicas… las que nos mantuvieron vivos aunque el viento soplara en contra, como dice el poeta. Dejamos que estas palabras polinizaran la vida de todos los que estábamos sedientos de compañía, de todos los que queríamos beber de la fuente de la vida. Me quedo con estos dos versos de Whitman que reflejan lo importante que es vivir: "Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante".

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

El Parlamento Europeo y el comunismo

Ante las elecciones en Madrid, la actual presidenta sugirió un dilema. Quiero recordar la resolución del Parlamento Europeo del pasado 19 de septiembre sobre la memoria histórica. Destaco lo siguiente. De los países del antiguo ‘este’ se dice que "siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico". Y sobre la guerra, se "recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad". Por lo que "pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi". Además, "condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión", y añade, "incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudios y los libros de texto". Concluye expresando "su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales". Cabe preguntarse cómo se incluye esto en la ley de memoria histórica de España, pero también cómo es posible que, a pesar de la condena explícita al comunismo, siga habiendo personas con cargos públicos que se vanaglorien de seguir tal doctrina.

Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza

Grave error de Casado

El sistema de asignación de escaños en la Comunidad madrileña tiene una limitación, para evitar la proliferación de partidos: se debe conseguir al menos un 5 % de los votos para participar en la asignación de escaños. Esta barrera puede derivar en una peligrosa situación para los partidos de centro derecha, que según todas las encuestas van a ganar las elecciones pero con unos límites muy ajustados en cuanto a la consecución de ese 5%. Descartado Ciudadanos, que parece no lo va a lograr, queda el caso de Vox, al que los arúspices han colocado en una curva de voto descendente, de manera que puede incluso quedarse fuera de la Asamblea madrileña. El señor Casado, en lugar de guardar silencio sobre esa peligrosa deriva, ha solicitado públicamente que los votantes de Vox se pasen en masa al PP. Gravísimo error, pues ninguna encuesta prevé la posibilidad de que la Sra. Ayuso consiga la mayoría absoluta de votos ella sola, por lo que necesitará pactar tras las elecciones. Pero puede ocurrir que, debido a esta extraña intervención del Sr. Casado, parte de los votantes de Vox le asignen su voto al PP y otros se queden simplemente en casa. Y cuando la Sra. Monasterio vaya con su cestica más o menos llena de votos a comprar los escaños que le puedan corresponder a Vox, no la dejen entrar al mercado por no haber llegado al 5% de los sufragios emitidos. En ese caso, sus votos irán a la basura y el triunfo de la izquierda social-comunista será un hecho. No entendemos al Sr. Casado, a no ser que él mismo tampoco tenga interés en que la Sra. Ayuso sea investida presidente de la Comunidad de Madrid. En política, ya se sabe, los peores enemigos están en tu propio partido.

Alfredo Ezquerro Solana. Zaragoza

Así somos los aragoneses



Quería dar las gracias al doctor Juan Lao, de Oncología, un médico excelente, pero mucho más como ser humano, que es lo que necesitamos cuando pasamos por un proceso de cáncer. Sin duda, gracias a él hoy puedo escribir esta carta, pero se va del hospital Miguel Servet –así somos los aragoneses–, mejor dicho, lo dejan marchar, y en otra comunidad se lo rifan. Gracias por todo, y que te vaya muy bien allá donde vayas.

M.ª Victoria Uche Crespo. ZARAGOZA

