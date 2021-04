Acelerar la vacunación

Lo menos que se puede decir del primer cuatrimestre del proceso de vacunación, no solo en Aragón y en España, sino en toda la Unión Europea, es que ha sido lento, accidentado y a veces casi renqueante.

Desde luego, no se han cumplido ni de lejos ni las expectativas de los ciudadanos ni las promesas de los dirigentes. Con todo, hay que reconocer que la campaña ha ido acelerando su ritmo y que posiblemente esté ya a punto de alcanzar la deseada velocidad de crucero.

Cabe reprochar a algunas farmacéuticas que no han cumplido sus compromisos, y de hecho la Comisión Europea prepara acciones judiciales contra Astra Zeneca. Pero la propia UE tiene que sacar de lo ocurrido algunas lecciones. Porque es evidente que otros gobiernos negociaron mucho mejor el suministro, y no solo potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, sino también algunas más modestas como Israel o Chile. Una mayor implicación de la Unión en la producción industrial de las vacunas quizás hubiera sido necesaria. A los retrasos en el abastecimiento se ha unido además la necesaria prudencia ante la aparición de efectos adversos, pero finalmente el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento ofrece garantía suficiente de seguridad. Así, la aplicación del preparado de Janssen pudo comenzar ayer sábado en Aragón, con el Salud vacunando por primera vez en fin de semana, novedad que hay que destacar y que debería indicar la disposición a desplegar todos los medios necesarios para que la campaña entre en una fase ‘masiva’ en cuanto el suministro de dosis lo permita. El uso de Janssen, que solo requiere una dosis, y el previsto aumento en la llegada de viales de Pfizer para la semana que viene abren la posibilidad, si no surgen nuevas incidencias, de que vayan quedando atrás los retrasos y de que el ritmo diario de vacunación, que a pesar de las dificultades ya se ha quintuplicado desde enero, se acelere lo suficiente para aproximarnos a la inmunidad de grupo a lo largo del verano.