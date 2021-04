Partidos populistas o política populista

Durante los últimos años, ha sido objeto de especial atención la emergencia de formaciones políticas a las que se ha calificado con la denominación genérica de populistas, ya que compartían los rasgos clásicos de este movimiento.

Liderazgos carismáticos; apelación directa al pueblo; simplificación y simplicidad del mensaje; comprensión de la política en relación con la dialéctica amigo/enemigo. Al igual que había sucedido históricamente, hay formaciones que se identifican con posiciones conservadoras o reaccionarias y otras con ideas progresistas. En cualquier caso, su ideología no es lo más relevante para comprenderlas. Dominan los rasgos derivados de su condición de populistas. Primero se observó este fenómeno con curiosidad para luego analizarse con preocupación. Líderes y movimientos populistas lograron victorias tan relevantes como las presidencias de Estados Unidos y Brasil o la mayoría para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En otros lugares su importancia no es, precisamente, una anécdota. Ejemplos no faltan: el nacionalismo secesionista catalán; el Frente Nacional en Francia; o el Movimiento Cinco Estrellas en Italia. Son solo algunos casos. La relación es mucho más amplia y obliga a estudiar este fenómeno desde otra perspectiva. La tesis que defiendo es que hoy es más exacto hablar de la política contemporánea como una ‘política populista’ en la que todas las formaciones han asumido, con mayor o menor intensidad, esta forma de entender la política que denunciar la existencia de partidos populistas como elementos aislados del sistema.

La simple extensión geográfica del fenómeno y el hecho de que la victoria de estos partidos o movimientos no pueda considerarse como algo extraordinario, sería suficiente para poder defender esta tesis. Pero lo decisivo es que las formaciones políticas que definimos como tradicionales se han contaminado de muchos de los rasgos que caracterizan el populismo y, de hecho, hacen política populista. Por supuesto, hay diferencias entre Estados e, incluso, entre los partidos de un mismo país. Pero distintos rasgos propios del populismo se encuentran suficientemente extendidos como para afirmar que, al menos, ha contaminado con intensidad el conjunto de la acción política. Entre los más relevantes, se podrían citar: la apelación a lo nuevo en oposición a lo que se califica como política vieja; la consideración de la política esencialmente como un espectáculo comunicativo; la reducción del debate público a una simplificación incompatible con la realidad; o, por citar solo los rasgos más característicos, la búsqueda de una polarización radical que elimina el acuerdo como fin de la acción política.

La política siempre ha tenido rasgos populistas. Hasta el extremo de poder identificar un umbral populista compatible con la ortodoxia de la democracia constitucional. Pero hoy es diferente. Los comportamientos populistas aislados han sido sustituidos por una comprensión global de la política que se puede calificar como populista. Lo que singulariza el presente político es que casi no hay partidos en los que no domine una visión y estrategia que pueda calificarse como tal. Los partidos derivan hacia movimientos y liderazgos fuertes que se relacionan directamente con los ciudadanos, erosionando considerablemente el hacer y relevancia de las estructuras internas. Hacen de la política una batalla entre buenos y malos y, en general, sustituyen la política por la comunicación y la imagen. Hasta el extremo de que hoy es posible decir una cosa y mañana la contraria. No hay rectificación porque ni ayer ni hoy importaba el contenido. Solo la oportunidad del mensaje. El tiempo del populismo se consolida como un tiempo sin política. Al menos, sin la política tal y como se ha entendido tradicionalmente. Es preciso advertir sobre ello como condición previa para poder abordar con eficacia los múltiples problemas a los que se enfrenta la sociedad contemporánea. Son tiempos especialmente complejos que requieren de la suma de esfuerzos y de una ciudadanía que confíe en sus dirigentes. Si los malos hábitos se consolidan y la política se reduce a imagen y frivolidad, llegará el día de los lamentos. Nadie sabe cuán próximo puede estar.