Rebeliones por arriba

La superliga de fútbol: los muy grandes se unen para sobrevivir.

Salto de escala y dominio del mundo. La superliga es una rebelión por arriba, que también ocurre en la política: el procés Cat es o ha sido eso. Implica saltarse las reglas, la superliga rompe con todo y se enfrenta a las ligas nacionales y a los organismos internacionales. La revolución por arriba puede ser para forzar una negociación, pero una vez lanzado el desafío fiduciario emocional resulta imparable y sea cual sea el desenlace ya no se vuelve a la situación anterior. También ocurre con los bancos, que se tienen que fusionar para ser más de todo: en este caso la autoridad reguladora suele presionar. De momento esta tendencia no se ha dado entre las grandes tecnológicas que dominan el mundo. Quizá por eso, porque su dominio es total, no ven la necesidad de una megafusión. Se contentan con comprar a posibles futuros rivales, hacer lobis y pasar de todo. Pero los países están apretando: USA inicia procesos antimonopolio, hay propuestas de Biden para impuestos globales y China aprieta. ‘The New York Times’ llevaba ayer eso en portada. Con la pandemia los estados han vuelto a coger aire. Estas iniciativas podrían llegar a incomodar a las grandes plataformas que, en ese caso, no dudarían en unirse en un megamonstruo más intratable de lo que ya son por separado. Todo en un marco desquiciado de lucha en la cumbre USA, China y grandes satélites en el que cualquier pestañeo hace temblar a los pequeños. Pero quizá esta apreciación es un error. Por si acaso: ¡Viva Aragón!