Cartas al director de HERALDO: 'Estamos muy hartos'

Estamos muy hartos

Llevo más de un año encerrada, cumpliendo escrupulosamente todas las medidas, no abrazo a mis familiares, no veo a mis amigos. Y estoy harta, muy muy harta. Estamos cansados de tanto sube y baja. Se abre para celebrar la fiesta de turno del calendario, se cierra porque suben los contagios, y así llevamos más de un año, ola tras ola. No se ponen de acuerdo ni con las vacunas, nadie se quiere responsabilizar de nada. Estamos en manos de personas que solo piensan en un sillón o un puñado de votos. Y eso hace que la gente opte por hacer lo que le da la gana, hartos de todo. Los irresponsables seguirán igual, los responsables empezamos a estar ya muy quemados. Y la salud mental se ve afectada, hasta la persona más fuerte está teniendo momentos de rabia, de tristeza, de depresión, porque no hay a qué aferrarse. Lo único a lo que podemos agarrarnos es a la vacuna pero cuando ves en lo que se está convirtiendo también, por intereses políticos o farmacéuticos, te das cuenta de lo lejos que queda la solución. Ya basta, estamos cansados de la inoperancia de los que cobran para gestionar todo, y cansados de que lo que iba a ser como mucho un año malo se está convirtiendo en una pesadilla que parece no tener fin por no hacer mejor las cosas.

Ana Rodríguez Gazapo. CANFRANC ESTACIÓN (HUESCA)

Los viajes de Gulliver

Pedro Sánchez ha viajado a Angola y Senegal en un periplo del que deberíamos saber el motivo, pero dentro del secretismo que rodea todo lo referente a las tareas de presidencia y sus costes. Hay cosas que te dejan perplejo: 1.- Nos anuncia que España va a ser la economía mundial que más va a crecer, un 9,25%, y su ministra de Economía, a las 24 horas, reconoce que estaban equivocadas las previsiones para los Presupuestos de 2021. 2.- Nos anuncia un objetivo de vacunación utópico, del 70% al inicio del otoño, cuando en este momento solo es del 6%. 3.- En Senegal visita un centro de los salesianos y alaba la labor impagable que realizan y, en cambio, aquí en España, hace una ley para quitar los conciertos a escuelas que no sigan sus postulados políticos. 4.- La esposa del presidente tiene un cargo para la captación de ayudas para África, ¿por qué no ha viajado con él?, ¿o es que su cargo es honorífico? Lo escrito, los viajes de Gulliver.

Jesús Badenas Lago. ZARAGOZA

Formarse una opinión

Hubo un tiempo en el que, para entender y tener conocimiento sobre cualquier tema, bebíamos en variadas fuentes con el fin de crearnos una opinión. Hoy, con el desarrollo tecnológico y la globalización, la pasión por el conocimiento, salvo excepciones, va descansando en redes sociales, ‘influencers’, medios de comunicación, etc. Pero hay que estar en guardia frente a estos ‘formadores de opinión’. No estamos vacunados contra la manipulación. Y algunos quieren que el relato de nuestro modo de pensar no exija el esfuerzo de la reflexión. La generación de las series y el mando a distancia, donde prima lo visual sobre lo textual, está sometida a la cultura del entretenimiento. Y es aquí, donde la cultura audiovisual y la de las ideas chocan, donde el conocimiento empieza a descarrilar. Parece como si esta generación hubiese sido ‘formateada’ y los valores inculcados quisieran instrumentalizarlos. Los nuevos ideólogos quieren que tengamos esquemas simples, arrastrando hacia la polarización, piedra angular del populismo, truncando el libre pensamiento y exigiendo lealtades incondicionales y opciones excluyentes. Pero todavía es tiempo de abrir caminos a la esperanza. No caigamos en la indigencia analítica. Vayamos a una búsqueda conjunta del conocimiento que podamos compartir. La inteligencia y la curiosidad van intrínsecamente unidas y ambas son el motor y la pasión por el conocimiento.

J osé Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

La deuda del ICA

Cuando firmas contrato con empresas de suministros, luz, gas, agua, electricidad y teléfono, domicilias los recibos. Mientras hay ‘perras’ en el banco, no dan ningún problema, se sirven y ya está. Con el ICA no, lo mismo te puede llegar una carta con acuse de recibo exigiendo 40 euros de la casa del pueblo como un requerimiento de la Agencia Tributaria para que saldes una deuda menor contraída por el ICA. En estas circunstancias lo único que se puede hacer es pagar. No sé si llegaré a enterarme algún día de qué es lo que he pagado, porque no he conseguido encontrar ningún documento con la referencia, fecha e importe que reclaman. Y procuro tener ordenados todos los recibos. Nunca había tenido tantos contratiempos, cuando los recibos están domiciliados, la gestión de este organismo deja mucho que desear. Si saben mi dirección y datos bancarios podrían haber enviado el recibo que, se supone, he dejado de pagar o, incluso, haberlo cobrado.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Una peligrosa rotonda no señalizada



Todas las entradas y salidas que confluyen en la gran rotonda de acceso a Puerto Venecia tienen perfectamente pintadas las marcas de señalización horizontal en sus carriles de ambos sentidos. La única señalización horizontal ausente es precisamente la que debiera estar bien visible en cada uno de los tres carriles que rodean esta gran rotonda. Unos amables policías municipales, además de sancionarme, me han recordado el Reglamento de Circulación en rotondas. De dentro hacia afuera, por el primer carril (el más interior) no se puede girar hacia la derecha para acceder al complejo comercial por el paseo del Gran Canal y se debe seguir siempre al frente; por el segundo (el central) se puede ir al frente o girar a la derecha; del tercer carril (el exterior) ya no me he preocupado, quiero suponer que solo permite la salida hacia la derecha. Desde el primer momento no me ha molestado la sanción, justa, comparado con la preocupación que me produce saber que una inmensa mayoría de los conductores giran a derecha desde el primer carril más interior sin percatarse de que el vehículo que circula a su lado por el carril central puede querer ir al frente. No quiero imaginar el siniestro múltiple. En principio, parece una maniobra lógica, tres carriles de salida en la rotonda y otros tres de entrada hacia la zona comercial en el Pº del Gran Canal; se da inconscientemente por hecho que todo el que acaba de llegar a la rotonda quiere seguir a derecha hacia los centros comerciales y no precisamente ir al frente. Deseo que sea un aviso a los conductores y una petición a quien corresponda. Por favor, ruego que pinten las flechas horizontales en los tres carriles que rodean la rotonda o bien desvíen los giros completos en la misma por el siguiente enlace entre el Pº del Gran Canal y la avenida Isla de Murano.

Alfonso Palacio Villacampa. ZARAGOZA

