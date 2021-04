'Maniobras tecnológicas en Marte'

Mimi Aung, gerente del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, estaba ayer eufórica.

Su equipo había conseguido que el pequeño helicóptero ‘Ingenuity’, de menos de dos kilos de peso, se elevase hasta tres metros sobre el suelo marciano, volase durante menos de un minuto y enviase una foto de su propia sombra. Tras el éxito, Aung declaró: "Ahora podemos decir que el ser humano ha volado en otro planeta". Es la segunda vez en pocos meses –la anterior fue en febrero, con el ‘peligroso’ amartizaje del ‘Perseverance’– que la agencia espacial estadounidense intenta emocionarnos con las peripecias de los aparatos que ha enviado a Marte. Pero es difícil.

Sin duda, detrás esta misión hay un intenso esfuerzo de ingeniería y organización cuyo mérito hay que reconocer. Pero que no pretendan colárnoslo como una gran aventura. Por lo menos no a quienes vivimos la época de los Soyuz y los Apolo, cuando la carrera espacial sí que era una hazaña continua, con gentes como Yuri Gagarin o Neil Armstrong, o tantos otros pioneros de la humanidad en el espacio jugándose el tipo allá arriba.

Esto de ahora en Marte servirá al avance de la ciencia; y eso está muy bien. Pero no son más que maniobras tecnológicas por control remoto. Allí donde no pone el pie un hombre o una mujer no puede haber ni épica ni verdadera aventura. Si en la NASA quieren un aplauso, se lo damos. Pero que no pretendan que un robot nos transmita emociones, nos deja fríos. No, señora, Aung, el ser humano todavía no ha volado sobre Marte.