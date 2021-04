No hablo de esas personas que se fueron para siempre y ya no ocupan su lugar en el mundo, porque no pretendo que estas líneas sean una forma de duelo, sino más bien algo así como un inventario de un coleccionista frustrado.

Hablo, por lo tanto, de todas esas personas y sus pasos que formaron parte de nuestra vida y, por capricho o por elección o por torpe olvido mutuo, dejaron de serlo. Es lo mismo decir, de una forma más clara, que todos somos coleccionistas de personas y momentos que atesoramos en el recuerdo y ahora son tan solo eso, recuerdos, ausencias, huecos en nuestra vida a los que inevitablemente hemos reemplazado.

Los que vivimos esclavos de la imaginación pensamos a menudo en lugares imposibles que harían de este mundo, con su simple existencia, un lugar más bello. Uno de ellos podría ser un laboratorio de ausencias en el que se analizaran los restos orgánicos del que fuimos junto a uno de esos amigos de la infancia del que ahora la vida nos ha alejado, lo que éramos la tarde de una cita con nuestro primer amor o las gotas de sudor que dejamos sobre la madera de ese futbolín manido las tardes de viernes en las que todo parecía posible con nuestra pandilla de barrio. Esos restos que nos constituyen de algún modo y que apenas recordamos. Restos biológicos que fuimos esparciendo y que compartimos con seres sólidos que siguen caminando por el mundo, por la misma ciudad pero en otra vida, y que ni tan siquiera sospechan hoy que son parte de nuestra lista abierta y todavía por completar de inevitables ausencias.