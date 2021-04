Cartas al director de HERALDO: 'Pero hubo tres muertos'

Pero hubo tres muertos

Soy amigo de José Luis Iranzo y de su mujer, Eva. Estoy siguiendo el juicio contra Igor el Ruso con la esperanza de que se aclaren todos los errores que provocaron que hoy haya tres familias a las que les falta un ser querido. Con especial atención escucho al capitán y al teniente que declaran como testigos. Todo lo hicieron bien. No hubo errores. Siguieron a rajatabla los protocolos. Pero hay tres muertos. Me sorprende que se cuestione por qué Iranzo les llevó campo a través durante 15 minutos para llegar a un sitio por donde pasaba una pista forestal y que estaba señalizado. Ya le respondo yo. José Luis intentaría dar luz (como siempre hacía) a unos guardias más que perdidos por falta de medios. ¿Acaso no podría haber señalado en un mapa dónde estaban las cuevas y no hubiera hecho falta que fuera? Seguro que lo hizo. Pero los guardias han declarado el escaso conocimiento del medio en el que se tenían que mover. Y José Luis se ofreció a llevarlos, generosamente, como siempre hacía las cosas. Cualquier persona que ha pateado un monte sabe que un coche lo puedes escuchar a cientos de metros, por eso iría campo a través. Igual fue eso lo que falló los días 5 y 14. Ningún mando pidió refuerzos para cribar un monte donde estaba una persona que robaba y había intentando un homicidio. Por favor, no asuman sus errores, pero por lo menos tengan respeto a aquellos a quienes les arrebataron su vida. Si no hubiera ido a las cuevas, hubiera estado en el mas cuidando sus ovejas, y probablemente el asesino no hubiera entrado a robar, y hubiéramos disfrutado días después del cordero que José Luis y Eva nos iban a preparar al grupo de amigos en el mismo mas. Por vosotros, por nosotros, que no se vuelva a repetir. ‘#SiempreIranzo#’.

Manuel Ortillés Butrón. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

¿Es España un Estado fallido?

Un Estado fallido es aquel incapaz de imponerse, de ejercer el legítimo monopolio de la violencia. Algo que hoy suena con claridad en nuestra España. El Estado es una entidad con poder soberano para realizar funciones políticas en un determinado territorio, y lo hace a través de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Legislativo se encuentra supeditado al apoyo de quienes dicen no querer formar parte de España y no creen en un futuro común. El Ejecutivo es débil, porque está difuminado en los gobiernos de 17 autonomías y dos ciudades autónomas, con lo que los ciudadanos sufren la violencia más radical cuando no se siguen llamamientos acordes a la política imperante en ciertas zonas del Estado; un Ejecutivo incapaz de gobernar para toda España incluso para la defensa de la salud. En el poder judicial el problema deriva de la forma de elección del gobierno de los jueces, que vuelve a llevarnos a la situación del Poder Legislativo, donde las minorías políticas imponen sus condiciones sin querer participar en el proyecto de vida en común del Estado; un poder judicial con muchos sesgos de autoritarismo nada justo. Da miedo: un legislativo maniatado por las minorías, un ejecutivo débil que deja a muchos ciudadanos al albur de decisiones independentistas y un poder judicial lastrado en su composición. Pero puede que todo conjugue en una única razón: nuestro sistema electoral. España precisa un sistema electoral que facilite el gobierno e impida la decisiva influencia de los partidos autonomistas en el Legislativo del Estado. Ser un Estado fallido se constata con la necesidad de apoyo exterior para poder gobernar, y eso posiblemente se esté dando con la intervención de la Unión Europea. Mientras España esté en la Unión Europea y en el euro no será un Estado fallido.

Luis Miguel Vernet Gómez. ZARAGOZA

El órdago de los trenes

Quisiera decir que es una pena los políticos que tenemos. Ya sé que me repito mucho, pero es que es verdad, la prueba la tenemos con nuestros trenes. Según dice nuestro consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, le echa un órdago al Gobierno central y dice que no paga más. Si fuera por lo menos mejor jugador de mus, sabría que el órdago hay que echarlo cuando el contrario tiene peores cartas, o si lo echas con malas cartas hay que saber ir para adelante, pero no puedes echar un órdago a un Gobierno central que quiere cerrar los trenes deficitarios, ya que el Gobierno central ha quitado varios trenes y ha quitado muchas vías deficitarias, pues nos deja a la gente que vamos a trabajar sin ningún medio de transporte. Y no solo a los que vamos a trabajar, también para ir al médico y para ir a estudiar, y poder volver a casa los estudiantes e ir en el mismo día. No se pueden echar órdagos cuando tienes las cartas muy malas, como las tiene nuestro consejero. Hay veces que me recuerdan nuestros políticos a ese chiste en el que dice un niño "ahora me enfado y no respiro"; pues así son nuestros políticos, no piensan en los ciudadanos, no piensan para nada. Y esta pequeña ampliación que han hecho no puede ser de solo dos meses, ya que es un parche y una incertidumbre. Tengo compañeros que puede que tengan que dejar el trabajo. A la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda habría que quitarle la palabra movilidad, porque no ayuda en nada. ¿Qué van hacer con la España vaciada si nuestros políticos obligan a irse a la gente del mundo rural? Solo le pido a Dios, como decía Ana Belén, que no me sea indiferente y nos mande políticos con un poco de cabeza.

Miguel M. Forniés Abadía. ZARAGOZA

Podas a destiempo

¿Hasta cuándo...? Parafraseo a Cicerón y me canso, año tras año, de comentar lo mismo. Los plátanos de sombra parecen, a lo largo de la avenida de Madrid, palos más derechos que una vela, con todas sus ramas cortadas; en cambio, bien cerca, en la Bombarda, se ven como son de natural ahora en primavera. No sé de qué serrería han sacado a las brigadas de Parques y Jardines, esto es un sinvivir, en cuanto ven hoja que sale, tala que te pego. En la avenida de Madrid, justo cuando los plátanos estaban sacando sus hojas, han llegado las grúas con los ‘taladores’ a bordo y los han dejado como postes de luz, ¡increíble! Lo de dar sombra y ayudar a la naturaleza debe de ser incompatible con los árboles en Zaragoza. En general, si lo tocan las brigadas dejan a árboles frondosos, como en este caso los plátanos de sombra, con copas ridículas y que de sombra nada de nada. En fin, creo que soy la voz que clama en el desierto, a la vista de que una vez y otra siguen con la misma ‘técnica’. ¡Ah! y en el verano les tocará a las moreras de la calle del Conde de Aranda, cuando dan más sombra... ¡Para echarse a llorar! A ver si alguien se acuerda de la poda cuando corresponde y no cuando los árboles están en crecimiento primaveral.

Conchita Sánchez Rojo. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es