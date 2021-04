'Jeringuillas en acción'

La ansiada campaña de vacunación contra la covid-19 se desarrolla con una exasperante lentitud en un contexto que lejos de animar y tranquilizar a la población alimenta todavía más la incertidumbre y el desasosiego a los que nos ha encadenado la pandemia.

Hay escasez de dosis. Se suceden las dudas y alertas sobre la efectividad de algunas fórmulas y las reacciones que provocan. Se suspenden suministros a la espera de investigaciones. Se improvisan grupos de edad. Y para colmo, los medios de comunicación nos hemos obsesionado con la difusión de las imágenes de la inyección salvadora. No hay telediario que no te muestre en primer plano el momento en el que la aguja se introduce precisa en la parte superior del brazo y cómo la enfermera presiona el émbolo de la jeringuilla mientras el paciente mira para otro lado, cierra los ojos, frunce el entrecejo o hace como que no sintiera nada.

A mí ya me empieza a molestar tanto pinchazo en crudo y en directo. Y no es que padezca tripanofobia, que es ese miedo irracional a las inyecciones y las agujas que sienten algunas personas. Simplemente no me hace particular gracia pinchar –me ha tocado hacerlo sin poder quitarme la sensación de canguelo– ni que me pinchen y mucho menos exhibir la escena de un acto que considero ligado a la intimidad de la atención sanitaria. Comprendí el valor informativo de las fotografías de las primeras inoculaciones a nuestros mayores allá por el mes de diciembre. Era un hito en este periodo sombrío de nuestra historia reciente del que había que dejar testimonio gráfico.

De esos planos que nos retransmiten ahora con profusión, prefiero quedarme con la mirada que dirigen algunos de los vacunados. Miradas de esperanza, de agradecimiento, de ilusión, de vida... Miradas que dicen mucho más de la necesidad y la importancia de vacunarse que cualquier imagen de la jeringuilla perforando la epidermis vía intramuscular camino del deltoides. No obstante, y a pesar de la avalancha de imágenes de jeringuillas en acción que los cámaras de los informativos se empeñan en grabar con fruición, acudiré presto a inocularme contra la covid-19 cuando me corresponda. Conviene aislarse de la matraca que rodea las vacunas.