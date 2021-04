En 2019, Javier Cercas, escritor de éxito, extremeño y catalán, fue distinguido con motivo del Día de Extremadura.

El autor de ‘Anatomía de un instante’ compartió el honor con el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y tiró de sentido del humor para denunciar los efectos del ‘procés’ en la convivencia: «Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, aventuras, emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general».

Era evidente que se refería a una actuación en caso de catástrofe y no a una intervención militar. Pero entre los rasgos que definen a los líderes independentistas se cuentan su incapacidad para la ironía y su capacidad para la manipulación. Una combinación que ha derivado en una tremenda campaña de acoso contra Javier Cercas. Su frase, descontextualizada, ha sido utilizada en las redes para acusarle de instigar un golpe de Estado en Cataluña. La pandemia barrió de las portadas la mesa del diálogo y las andanzas del prófugo Puigdemont. Pero la fractura social, la parálisis política y económica persisten. Y, como se ha visto con el hostigamiento a Cercas, continúa el envenenamiento de la vida pública, la persecución de quien es señalado como enemigo. Un enemigo muy fastidioso, que ha dejado claro que no lo van a echar de su casa, que defiende en TV3, «en perfecto catalán», como subraya con orgullo, la calidad democrática de España. Es el espíritu que los intolerantes quieren asfixiar. Y es el que hace posible que no logren su objetivo.