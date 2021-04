Cartas del jueves 15 de abril de 2021: El rastreo de casos de covid

El rastreo de casos de covid



Vaya por delante mi reconocimiento hacia los rastreadores por su labor, pero el que me llamó el otro día carecía de olfato para realizar su función, ignoro si como secuela del virus o como síntoma de que el sistema de rastreo no funciona como debiera. Me comunicó que había tenido contacto cuatro días antes con una persona que dio positivo en covid y facilitó mis datos. Le informé de que eso era altamente improbable porque el día en cuestión estaba concentrado y casi aislado en un curso de montañismo, finalizado el cuál, regresé a mi domicilio. La respuesta fue tajante, PCR y diez días en cuarentena. Me puse en contacto con los demás asistentes al curso y me confirmaron que nadie había notificado un positivo y a ninguno más le había llamado un rastreador. A partir de aquí inicié una batalla perdida de interminables llamadas, intentando aclarar la situación, con distintos servicios del Salud. No pueden decirme quién es la persona afectada, por protección de datos, pero me tiene que conocer porque ha dado mi nombre, móvil… (¿protección de datos?). Les digo que ni siquiera tenían mi teléfono móvil porque han llamado a casa de mis padres, que es el número que aparece en mi ficha del Salud. Todo es inútil, una vez activado el protocolo entras en una espiral burocrática. Me siento como en esas películas en las que el acusado tiene que demostrar su inocencia en vez de ser la Policía la que demuestre su culpabilidad. Ante mi insistencia recibo respuestas de todo tipo, algunas con sorna: "que alguien del cursillo miente", "que igual el contacto fue otro día", y la mejor, "que no me queje que me van a hacer una PCR gratis" (sic). Tras el resultado, evidentemente negativo, y los días aislado, no puedo dejar de pensar que otra persona con un nombre similar al mío se ha paseado por ahí siendo un posible contagiador.

Carlos Sánchez Salzar. ZARAGOZA

Llevar la vacuna a los ancianos



En Mediana de Aragón, como en todos los pueblos de menos de trescientos habitantes, tenemos muchas carencias, en todo, pero ahora toca hablar de las vacunas. Pertenecemos al ambulatorio de Fuentes de Ebro, tenemos médico tres horas por la mañana lunes, martes, jueves y viernes; y enfermera, lunes, miércoles y viernes. Todos los años la enfermera vacuna de la gripe a todos los abuelos en un plazo corto, de días, y no nos damos ni cuenta que vacuna. Ahora toca vacunar del dichoso virus y nos mandan a Fuentes –ocho kilómetros de ida y ocho de vuelta– a vacunarnos a todo el ‘abuelerío’, sin transporte público, ¡sálvese cada uno como pueda! ¿Qué cabeza pensante lo ha organizado de esta manera? Como no voy a poder averiguarlo, sugiero dos soluciones para esta situación. La primera, traer las vacunas a Mediana, donde están los abuelos, y no hacer ir a los abuelos a donde están las vacunas. La segunda sería: como tenemos tantos presidentes, vicepresidentes, consejeros nacionales, autonómicos, provinciales y comarcales, etc., y casi todos tienen coche oficial, el día que toque vacuna en los pueblos, que vayan al trabajo en autobús, tranvía, bicicleta, patín o andando, y que dejen los coches para servicio de los ancianos a los que tanto dicen que ‘hay que cuidar’. Los abuelos son muy sabios y no tienen ‘memoria histórica’, tienen ‘historia’, y las urnas de los pueblos pequeños se llenan con los votos del abuelo, que es el colectivo mayor, ¡ténganlo en cuenta! Agradecería que aquel a quien le corresponda hacerlo arregle este sinsentido; y que no arreglen un problema poniendo otro.

María Pilar Navarro Garcés. MEDIANA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

La llamada...

Se hicieron las horas eternas y, de repente, el teléfono sonó: "Se queda ingresado, neumonía bilateral por covid". El reloj se paró y, con él, todo lo demás. Os dedico estas palabras a aquellos a los que, afortunadamente, no os ha sonado el teléfono, a los que decís que si ahora debería estar más tranquila que nunca, que ahora es cuando debería tener menos miedo, aunque quizás sea cuando más lo tenga. También a los que disfrutáis de los vuestros, que os reunís con amigos, cara a cara, que hacéis hermosas fotos compartiendo vuestro tiempo, a los que quizás no entendáis el porqué de las ‘no visitas’, de las ausencias, de la soledad... Pensad que esa llamada quizás sea la siguiente que recibáis. Y gracias, sí, a los que entendáis que todo esto, que parece una locura, hay que tomárselo como viene; o bien, con derecho a tener miedo en el cuerpo y esperanza en el corazón.

M.ª Teresa Artal Andrés. ZARAGOZA

Frugalidad frente a consumismo



En ‘El miedo a la libertad’, Erich Fromm contrapone dos actitudes. En la sociedad occidental ha primado el tener sobre el ser. Parece que teniendo más somos más felices y no es así. Es verdad que hace falta un mínimo para vivir, pero la sociedad ha ido creando falsas necesidades. Se trata de consumir cualquier objeto y de desecharlo aun cuando todavía valga. Un buen ejemplo de ello nos lo proporcionan los cambios en los ordenadores por el avance en la tecnología. Pero las cosas nos atan, se pone en ellas la seguridad, cuando esta se debería poner en lo principal, en la esencia, en el ser. Y la esencia del hombre es vivir en armonía con la creación, en fraternidad con los demás, en amistad con Dios. Ello es lo que nos libera. ¿Qué pasa con los excluidos y con el cuidado de la Tierra, que es nuestra casa común? La frugalidad nos haría más felices y podríamos mejorar en ambos retos.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Nostalgia de mi barrio

Con la pandemia se ha acelerado una tendencia existente desde hace años: los negocios de barrio están desapareciendo. La incertidumbre económica ha cerrado todavía más persianas que no sabemos si volverán a subirse. Librerías, bares, quioscos, ultramarinos; esos rincones sin los que los barrios se vacían. Y es que los nuevos comercios que abren en su lugar, si es que lo hacen, ya no tienen ese trato tan amable y cercano de quien ha vivido toda una vida en esas calles del barrio. Esas librerías donde cada libro tenía una historia y cada historia tenía su libro. Los bares donde el camarero se aprendía nuestra comanda o la tienda de gominolas de la esquina que nos fiaba esos céntimos que nos faltaban para comprar un regaliz. Ver los escaparates vacíos hace que uno se sienta perdido, en un lugar que ya no reconoce. Sin esas pequeñas cosas se hace muy difícil sentirnos gente de barrio. Porque los carteles de ‘se vende’ no nos devolverán esas anécdotas que se esfuman cada vez que cierra un negocio de barrio.

Darío Fernández Graziano. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es