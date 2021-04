Al pobre Perplejo le viene a la cabeza aquel bolero de Javier Solís que luego popularizó Albert Hammond en los setenta:

"Sabes mejor que nadie que me fallaste / Que lo que prometiste se te olvidó / Sabes a ciencia cierta que me engañaste / Aunque nadie te amara igual que yo". El fingidor te engaña, pero no le exijas ninguna responsabilidad, pobre mortal, porque lo único que aprendió fue un curso acelerado de pujolismo: "La culpa es de Madrid" y otro de ayusismo: "La culpa es de todos menos de Madrid". Y claro, con tanta mentira, corrupción, deslealtad y transfuguismo le entran unas ganas tremendas de abstenerse. Perfecto para el fingidor: menos votos para volver a salir elegido, así no le deberá nada. ¿Principios, dice?, el fingidor no sabe lo que es eso. ¿Referentes políticos? Si eso quiere decir estudio, lectura o proyecto, mejor déjelo estar. Para el fingidor, la oratoria es Twitter y el programa, la encuesta de mañana. A Perplejo le viene a la cabeza el viejo Kurt Vonnegut, que escribió en ‘Madre Noche’: "Somos lo que fingimos ser, así que debemos tener cuidado con lo que fingimos ser". En esa premonitoria novela suya de 1962, el nazi yanqui Howard Campbell jr. es un agente doble que no sabe con certeza lo que dice ni por qué, pero se gana bien la vida con ello y se amolda a lo que haga falta con tal de seguir ganando. No lo olvide, querido lector: fingir no suele ser signo de inteligencia sino de estupidez. Si X finge ser idiota, es probable que lo sea.