Cartas al director del miércoles 14 de abril de 2021: Elogio al teatro

Cartas al director del miércoles 14 de abril de 2021

El candidato de la triste figura

En la carrera electoral de un candidato, es cierto, en la que entran en liza muchos aspectos, uno de ellos es, por supuesto, la presencia física. Esto es algo que los norteamericanos lo tienen muy en cuenta, porque puede servir para asegurarse a un determinado sector de los votantes. Entre los nuestros, algunos cuidan este aspecto hasta excesivamente, pues se creen que se encuentran en una especie de desfile de modelos. Sin embargo, Ángel Gabilondo parece que no dé la talla en esta faceta y hasta lo han bautizado con los adjetivos soso, serio y formal, aunque parece que han resultado impactantes y han alcanzado gran profusión mediática.

A mí me gusta su estilo pausado frente a la vehemencia excesiva de sus contrarios, que muchas veces son como auténticos lobos. Gabilondo representa, a mi modo de ver, esa parte amable y tranquila de una izquierda que otras veces resulta montaraz. Me gusta su perfil alejado de las confrontaciones políticas, ya que estoy harto ya de tanta controversia y quiero un poco de tranquilidad, armonía, diálogo y unión. Es un hombre que apuesta por el sosiego, por la templanza y la moderación. Constituye el perfil intermedio entre esas posiciones polarizadas de radicales y populistas. Supongo que su papel u objetivo es el de atraer y aglutinar a esa izquierda moderada. Su oponente en estas elecciones a la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, aunque creo que esta tiene el enemigo en la Moncloa. Es verdad que el Ángel Gabilondo no da la talla política de márketing y viéndolo parece el Caballero de la Triste Figura, pero creo que caballeros como este, en la actualidad, quedan pocos. En el pasado, claro, Don Quijote e, intercalado, algún otro.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Con cuarenta años cotizados

Señor ministro José Luis Escrivá, poco a poco se ha extendido por toda la geografía española la esperanza de que se haga justicia y se supriman los coeficientes reductores a la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados. No pase a la historia por ser el ministro que defiende mantener la injusticia de esos coeficientes. No pase a la historia por pertenecer a un Gobierno que presume de progresista, pero ser un ministro con políticas liberales, condenando a la injusticia que supone la aplicación de los coeficientes reductores a más de 531.000 jubilados, los que más han aportado, trabajando desde la adolescencia, creando las condiciones para que usted y sus compañeros políticos puedan equipararse en comodidades a sus colegas de Europa. No cargue sobre nuestras espaldas los costes de la crisis, la mala gestión de los políticos, utilizando los fondos y superávit de las cotizaciones para sus caprichos; en épocas de crisis no falta dinero para rescatar autopistas, banca, etc., pero no se puede subsanar una injusticia con los jubilados. En este viaje por la autopista de la justicia, ASJUBI40 ha pasado ya por casi todos los peajes, presentamos cerca de 500.000 firmas en el Congreso, hemos conseguido el apoyo de 15 parlamentos autonómicos, 10 diputaciones, más de 40 ayuntamientos, el Senado, el Congreso, los portavoces del Pacto de Toledo, los sindicatos UGT, CSIF y CC. OO., la mayoría de los partidos, y usted, señor ministro, en una comparecencia, reconoció que los coeficientes reductores son una injusticia con esta frase: "Una situación intrínsecamente injusta". Si nos dan la espalda usted y su partido, los jubilados actuaremos en consecuencia, tenemos memoria, el voto tiene memoria. Teníamos la esperanza de que habíamos llegado al final del trayecto con éxito, pero una vez más el poder político esta de parte y al servicio del poder económico y no del pueblo.

Antonio Matinero Labrid. Vocal de ASJUBI40

Elogio del Teatro Principal

Fue una gozada celebrar el Día Mundial del Teatro –el sábado 27 de marzo– en este memorable y acogedor Teatro Principal de Zaragoza, que en su inauguración de un 25 de agosto de 1799 se iba a llamar Principal para distinguirse de los demás. A través de varias épocas ha habido modificaciones con nuevas reformas hasta la actualidad. Asimismo se cambia la decoración, sin embargo, contemplamos la estructura original y se conserva idéntica la sala de espectadores con numerosos espacios ornamentales y con la sala de entrada ‘Mariano Cariñena’, que da cobijo a conferencias y presentaciones de libros. Somos privilegiados los zaragozanos de tener este magnífico Teatro Principal. Quiero agradecer la posibilidad de disfrutarlo, resaltando la organización desde el gerente hasta el personal laboral que, con su amabilidad, nos acompaña en cada estreno. Durante esta pandemia el Teatro nos ha salvado con su cultura… Todavía podemos seguir aplaudiendo. "El teatro es el lugar donde las lágrimas de virtuosos y malvados hombres se mezclaron por igual" (Diderot). ¡Viva el Teatro, que nos da alma, corazón y vida!

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

La sanidad aragonesa

Deberían saber que lo primero es la sanidad y lo segundo también. El funcionamiento de la sanidad en Aragón ya no puede ser peor. Tras los nefastos consejeros anteriores, el presidente Lambán nos pone a la peor de la clase, Dña. Sira Repollés. La consejera de Sanidad debería dar vuelta un par de veces al mes por todos los hospitales, hablar con todo el mundo, principalmente con Atención al Paciente, y así enterarse de lo que pasa y de las necesidades de cada hospital. Tenemos unos excelentes profesionales, pero la desorganización es grande. ¿Cómo puede decir el señor Lambán, al salir del Miguel Servet, que la sanidad pública funciona muy bien? ¡Cómo no va a funcionar con él! Imagino que al entrar el presidente todos los empleados se desvivirían por él. Que haga que se pongan los manguitos de trabajo tanto la Sra. Repollés como el Sr. Falo. Menos juntas y despachos y más viajar por la autonomía a solucionar problemas por los hospitales.

Juan José Cuenca Citoler. BARBASTRO

Clases perdidas

Facultad de Matemáticas. Los alumnos que están en casa en las clases semipresenciales no pueden ver la mayoría de las veces lo que se escribe en la pizarra. Y la mitad de los días se escucha mal. Y así desde principio de curso. El año pasado, durante el confinamiento, los profesores prepararon material que proyectaban de ordenador a ordenador y era legible para todo el mundo. Este año, con la semipresencialidad, la semana que te toca ir a clase, bien; pero la que te toca estar en casa, totalmente perdida. Un despropósito. Como padre de un alumno, se me caen las lágrimas de ver el sufrimiento de mi hijo.

Jesús Gómez López. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas. Pueden enviarlas a cartas@heraldo.es