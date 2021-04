Bucle en espiral

Realmente no sé qué decir. Y gracias que puedo decir eso, que no sé qué decir. Bucle.

El bucle puede ser creativo y hasta innovador, unas veces para bien, otras no tanto, como sabemos por la duplicación celular, que tampoco sé si es un bucle o una flecha, la famosa flecha del tiempo (curvado). El tiempo se pandea. Tal vez la representación sea una espiral, figura más animada y quizá algo abierta, que podría admitir cierto progreso, o evolución, hacia arriba o hacia abajo o ambos. La espiral del caracol, un Fibonacci revirado, o de algunas galaxias. Lo grande, lo pequeño y el humano, más o menos en medio, entre el cosmos insondable (de momento) y lo cuántico un poco más accesible (de momento), solo un poco, aunque también podría no tener fondo lo pequeño, como el cosmos. Ya que no estamos en medio en el espacio, como creímos (si es que lo creímos) durante milenios, al menos estamos en medio en cuanto a la escala, lo muy grande y lo muy pequeño. Desde este punto medio algo vamos pillando, un poco (siempre hay que verificar cada cosa otra vez, ahora se ha rebotado un muón y todo tiembla, según lo previsto). Este justo medio –ahora en tamaño– puede ser un mito, como casi todo, pero ahí está, aquí estamos, aunque quizá no acabamos de estar, y eso es lo más interesante, quizá es pura imaginación de la especie: este zureo o zumbido de la sesera insomne que nunca cesa ni amaina. Quizá solo es un remoto algoritmo que se quedó encasquillado: bucle, no sé qué decir. Y si lo supiera no me atrevería.