Estos últimos años se están caracterizando por un importante volumen de información a través de las nuevas redes sociales que han orillado a la prensa tradicional como vehículo de información contrastada.

Y, junto a esta explosión de noticias a tiempo real han proliferado las ‘fake news’, en ocasiones con una clara vocación de desestabilización política. Este nuevo contexto, donde puede resultar complicado determinar la calidad y veracidad de la información aportada, ha abierto un peligroso debate (quizá también con intenciones políticas sesgadas) acerca de la conveniencia de ‘filtrar’ la información con el objetivo de combatir los bulos para evitar su propagación. Pero esta ‘solución’ plantea no pocos interrogantes, no solo jurídicos (en tanto afecta al contenido esencial del derecho fundamental reconocido por el artículo 20 de nuestra Carta Magna), sino principalmente de calidad democrática. El primero es el relativo a determinar cuándo una información o una opinión pueden ser analizadas desde la óptica de verdad o no verdad. Y ello porque, como condicionante previo, hay que dar respuesta al interrogante siguiente: ¿qué es la verdad, es tu verdad o mi verdad lo es? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y de la misma depende el correcto funcionamiento de nuestra democracia.

La democracia implica, por esencia, diversidad de opinión, discrepancia, incluso negación. Intentar imponer una verdad propia, aun mayoritaria, censurando la minoritaria, implica importantes riesgos, pues puede ser el germen de un modelo de gobierno despótico, donde se desplazan las libertades individuales en favor de la ‘verdad institucional’. Si algo nos ha enseñado la historia es cuan peligrosas son estas políticas que pretenden domesticar la verdad y que ponen en jaque las esencias del Estado de derecho y sus libertades.

Los bulos y la desinformación no pueden combatirse imponiendo desde el gobierno una especie de ‘verdad oficial’

El problema de la desinformación, sea desestructurada o como instrumento de desestabilización, no se combate con la imposición de un único pensamiento o verdad oficial (opción inherente, por cierto, a modelos de clara vocación autoritaria). La solución se encuentra en una mejor educación ciudadana que facilite el análisis crítico de la información u opiniones, en unos mejores medios de comunicación, que deben ser preservados como esencia de las instituciones democráticas por su vocación de contrapoder. Fomentar el periodismo crítico y sus investigaciones es una clara medicina para preservar la salud de la calidad del poder en democracia.

La desinformación se combate con información contrastada de calidad, con debate constructivo sobre las diferencias en el análisis de la realidad, con transparencia en las fuentes de información, con más ciencia objetiva y menos tertulianos sin capacidad contrastada. Y, por supuesto, con más cultura, pues más peligro que no leer un libro tiene quien solo ha leído uno y pretende de él su verdad.

La libertad de opinión y el derecho a comunicar libremente información son derechos fundamentales y nos protegen del totalitarismo

No son tiempos para prohibir o limitar derechos fundamentales bajo el argumento paternalista de proteger al ciudadano o de garantizar su seguridad. Son tiempos para recuperar las esencias liberales y sociales de una democracia moderna, donde, además de respetar el equilibrio de los poderes del Estado, se refuerzan los contrapoderes civiles; y donde libertad de expresión y opinión son señas de identidad de una sana pluralidad. Nada hay más peligroso que el uniformismo en la opinión, la información o la reflexión crítica (basta con recordar la experiencia al respecto de la propaganda nazi dirigida por el infame Goebbels el siglo pasado).

La lucha contra la pandemia no puede distraernos de lo importante. Ni los ciudadanos ni los medios de comunicación (que han sido ejemplo de compromisos a lo largo de la historia) pueden callar ante una propuesta de control de la información que supone, en la práctica, una nueva censura e imposición de ideas que son el germen del gobierno despótico. Y es que, como dijera Martin Luther King, "nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan". Y la verdad, y las diferentes verdades, las diferentes ideas (y su poder, en palabras de la escritora Helen Keller) sí que importan.