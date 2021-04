'¡Felicidades, mamá!'

Van a permitirme que me tome la licencia de, escribiendo el 13 de abril, felicitar a mi madre por su cumpleaños.

Llevo más de un año sin poder darle un beso y el año pasado tuvo que pasarlo sola y confinada. Ni en los momentos que nos separaban un océano y un exilio científico pasé tanto tiempo sin poder dárselo.

Aunque mi madre es joven, y siempre lo será, pertenece a ese rango de población que está en el limbo de la vacunación. Deseaba vacunarse como nadie pero ahora, ante la posibilidad de que le toque la de Astra Zeneca, tiene miedo. Un miedo que no debería tener y que su hijo, ‘experto’ en biología molecular, intenta disipar. Espero que con éxito.

No somos conscientes de la importancia del logro científico que ha supuesto tener estas vacunas, y las que vendrán, en un tiempo tan rápido. Las vacunas aprobadas presentan un perfil de seguridad y eficacia incluso mejor de lo esperado. Además de ciencia ha habido suerte, sobre todo si lo comparamos con la búsqueda de fármacos antivirales frente a SARS-CoV-2 y que todavía no tenemos. Sin embargo, el éxito científico de las vacunas se lo ha cargado la comunicación. Parece que los muertos por la covid-19 ya están asumidos y hacemos un escándalo de los ínfimos efectos secundarios. Me gustaría, mamá, felicitarte, además de por tu cumpleaños, por haber recibido tu vacuna. Quiero dejar de tener miedo a contagiarte. Tu vacuna será la buena, porque la única buena es la puesta. La que permitirá que te dé los besos y abrazos que te debo.