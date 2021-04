Cartas al director del martes 13 de abril de 2021: Cuatro años desaparecido

Cartas al director del martes 13 de abril de 2021

Una joya artística en los Monegros

Entrar en la iglesia de la Cartuja de Las Fuentes, cerca de Lanaja, en plena llanura monegrina, nos ha causado una impactante impresión por su inesperada belleza. Parece increíble que 230 años después de que fray Manuel Bayeu y Subías, monje cartujo, pintara al fresco más de dos mil metros cuadrados de techos y muros, y tras guerras y periodos de abandono, sus pinturas puedan contemplarse y muy bien conservadas en general. Mucho ha contribuido la Diputación Provincial de Huesca, que en 2015 adquirió la Cartuja –de propiedad privada tras la desamortización de 1835– y tanto viene haciendo por su restauración, conservación y promoción, presentándola a nuestra admiración en visitas gratuitas y guiadas. En nuestra visita tuvimos la suerte de encontrar a un excelente guía. Fray Manuel Bayeu, por afinidad familiar y artística con Francisco de Goya, también debe ser reconocido y admirado por su obra; y en la Cartuja de Las Fuentes pintó él solo, durante 30 años, techos, muros y bóvedas de la iglesia con escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, de san Bruno, virtudes de la vida monástica, etc. Viendo su obra en esta iglesia reconocemos caras, imágenes y gestos pintados por sus dos hermanos, Francisco y Ramón, maestros de la pintura barroca, y no se nos escapa la influencia recibida del sordo de Fuendetodos, con el que compartió también la amistad de Martín Zapater. El cartujo pintor imprime a su estilo barroco el gusto rococó, dando a su obra luminosidad con sus colores suaves. Darse un baño de sol y de aire del campo con olor a romero y colorido de malvas y amapolas, en este comienzo primaveral y pandémico, ha sido un auténtico disfrute. Conocer este santuario de cultura, un excelente placer. Reitero mi felicitación a la Diputación Provincial de Huesca por mantener, restaurar y difundir su importancia.

Agustín Gimeno Villarig ZARAGOZA

Cuatro años desaparecido

El domingo se cumplieron cuatro años de la desaparición de mi marido, Lorenzo Nieto Peralta. No me gustaría que cayera en el olvido. No hemos sabido nada de él desde el día de su desaparición, y por parte de la Administración y la Guardia Civil no he recibido ninguna notificación. A pesar de que el juzgado dictó sentencia a nuestro favor y condenó al Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen a pagarnos una indemnización año a año, yo tengo todos mis bienes judicializados y no puedo hacer nada sin autorización judicial. Últimamente se ha hablado mucho de la sanidad y hay sectores, como la salud mental, que necesitan muchos más recursos. Cuando se cerraron los antiguos manicomios se olvidaron de que hay personas que necesitan una atención más especializada, tampoco hay suficientes especialistas como psiquiatras y psicólogos para los casos que se producen y se van a producir. Cuando los políticos en el parlamento se ríen de estos temas, se están riendo de toda la población. Las enfermedades mentales necesitan mucha más atención y recursos, ya que vivimos en un país donde fallecen más personas por suicido que por accidentes de tráfico. El consumo de antidepresivos y similares no para de aumentar, ya que parece la única solución, pero ¿a cuántas personas se los receta un médico especialista…? Hay escasez de medios y de profesionales especialistas para que te atiendan. Te pueden ver una vez al año o al mes si tienes suerte y puedes pagarlo, o tienen hueco y el tiempo suficiente para atenderte, ya que tienen la agenda de citas desbordada.

M.ª Peña Andrés Farrer. Zaragoza

El color de los claveles

El teléfono sonó un día de Todos los Santos. Era mi padre, con 80 años, que me pedía que lo llevásemos al cementerio de su pueblo lo antes posible. Apareció en el portal de su casa con un gran ramo de claveles rojos, amarillos y blancos. Cogimos la carretera. El día era lluvioso. A la entrada del cementerio me dio el ramo. Alrededor de las tumbas de tierra se acumulaban charcos. En las cruces de latón se habían emborronado los nombres de los muertos. En los nichos de mármol sin brillo destacaban nombres y rostros. Mi padre buscaba los nombres de familiares y conocidos. Claveles rojos para el maestro que le enseñó a leer, para el Mochuelo, guarda de los montes, que le enseñó a distinguir los pájaros y las plantas; los amarillos para el ama de cría que lo amamantó y para un primo y un vecino con los que jugaba de niño; los claveles blancos, para un hermano, para su abuela Josefa y para sus padres. Las lágrimas empapaban mi vista dándole los claveles que me pedía. Le pregunté por qué esos colores a cada uno. Me contestó: "A cada persona le corresponde un color según su historia".

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

¿Peligran las pensiones?

Las pensiones, visto cómo va la caja de la Seguridad Social y el elevado paro actual y futuro, pueden peligrar y serán el pacto de Toledo y el Gobierno junto con los agentes sociales y los expertos quienes encuentren las fórmulas para dar estabilidad al sistema. Seguramente habrá que reformar y darle una vuelta al sistema de pensiones; y no va a quedar otra que sacar de ahí algunas prestaciones o inventar algún nuevo impuesto para asegurar y revalorizar con el IPC las pensiones en vigor. En algún sitio leí que se necesitaban al menos dos y pico trabajadores en activo por cada pensionista, pero además con cotizaciones altas; y desde luego ahora mismo no se dan ninguna de estas dos condiciones. Bueno, llevamos con esta cantinela muchos años y ningún Gobierno se atreve a acometer la reforma, espero que cuando lo hagan no sea ya demasiado tarde.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Reivindicación del tren

¿Te sabes el chiste del tren? Ya pasó. Así ha ocurrido en los municipios de muchas líneas de Aragón. Hace unos días reclamaban en la vía de Calatayud a Zaragoza cientos de vecinos y allegados que estaban por allí. Hablaban la presidenta de la comarca y un alcalde pedáneo, mientras caía la lluvia y tomábamos café en el bar pequeño, sobre la falta de trenes desde la pandemia: una ocasión de reducir servicios que no son rentables económicamente. Pero las personas que no tienen medios propios de transporte y viven en estos pueblos usan el transporte regular para ir al médico, gestiones y compras. El tren es un servicio que vertebra el territorio, las gentes que eligieron vivir en el campo necesitan desplazarse. Los de fuera iremos a ver los cerezos en flor, a oler el campo después de un chaparrón y a comer domasquinos... pero si ya no pasa el tren más casas cerrarán y la España vacía nos alcanzará a cada recodo de Aragón. La reclamación sigue vigente: con vías de comunicación, nuestra tierra no se vaciará.

Silvia Vicente Oliva. Zaragoza