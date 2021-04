'Vacunar y vacunar'

Que llegarían nuevas restricciones y que sucumbiríamos a una quinta ola de la pandemia eran dos variables, tan sumamente cercanas a ojos de los expertos, que la duda solo se centraba en su encaje en el calendario.

Un aumento de la movilidad y una relajación de las precauciones sin haber universalizado el proceso de vacunación eran sinónimos de una multiplicación de los contagios. La tensión económica provocada por la Semana Santa, con la hostelería en situación de derribo y sin haber recibido aún las ayudas prometidas, forzó un alivio que hemos comenzado a pagar.

El coronavirus es difícil de combatir, pero lo que hemos aprendido a lo largo de este fatigoso año es que si se flexibilizan las medidas se disparan los contagios. Conocemos cómo funciona la llave que hace descender la curva pandémica y también que una rápida vacunación sería la vía más segura para acabar con los contagios, aunque lo que no sabíamos es que la inquietud llegaría de la mano de una de las soluciones: la vacuna de Astra Zeneca.

Las dudas sobre los posibles efectos secundarios del inyectable de Astra Zeneca ha añadido incertidumbre a un proceso que debería estar guiado por la velocidad

Existe una incuestionable certeza sobre la efectividad de la vacuna de Astra Zeneca. Las dudas, centradas en unos efectos secundarios muy poco frecuentes, han desplegado un manto de preocupación que ha llevado a las autoridades sanitarias españolas a fijar un criterio de restricción por franja de edad, una decisión que ha alimentado la especulación mientras ha incorporado la pregunta sobre el destino de estos inyectables. Las ventajas de Astra Zeneca, según la Agencia Europea del Medicamento, son muy superiores a sus riesgos, siendo la excepcionalidad del momento la que nos sitúa ante la asunción de unos peligros que han quedado resueltos por el bien común.

Europa se ha sumergido en la duda, peor aún, la ha tolerado. Si torpe ha sido la gestión de la pandemia, evidenciando que su relación con las empresas farmacéuticas ha carecido de la energía requerida, ahora resulta incomprensible que admita la ruptura del imprescindible frente común. Que Alemania se haya expresado dispuesta a negociar un acuerdo para adquirir la vacuna rusa Sputnik fractura a la UE y solo puede interpretarse como un fracaso de la estrategia de socorro.

Las administraciones deben disipar todos los interrogantes sobre la vacunación

Con el giro alemán se impone la visión práctica frente a la gestión burocrática de una emergencia a la que no se ha dado una respuesta eficaz. Si en España se ha criticado, desde la defensa de la unidad de acción, el deseo de Madrid de buscar una vía alternativa a la ministerial a la compra de vacunas –un movimiento empañado políticamente por la proximidad electoral– o que Castilla y León decidiera unilateralmente suspender la vacunación con Astra Zeneca, ¿cómo se puede convivir con la postura alemana? ¿A qué criterio de unidad se puede apelar para que las autonomías no se lancen al mercado farmacéutico?

El proceso de vacunación, que el presidente Pedro Sánchez considera que permitirá alcanzar en agosto la inmunidad colectiva, se encuentra tocado por la crítica. Que en varias comunidades como en Aragón no se vacune los fines de semana o que entre los grupos a priorizar no se encuentren, por ejemplo, los transportistas o las cajeras de supermercado, colectivos que durante el confinamiento estuvieron en primera línea y hoy siguen expuestos, puede resultar extraño, aunque tolerable si existe un criterio único y compartido que anule la desconfianza. Sin conocer a fecha de hoy qué ocurrirá con aquellos que han recibido la primera dosis de Astra Zeneca o si terminaremos pinchándonos con Sputnik, no queda más remedio que confiar en un proceso al que se le debe imprimir velocidad.