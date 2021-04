'Vida boba'

Entrenamiento de bandera humana de evolución de calistenia Camiseta". Esto es exactamente lo que me salió en Amazon cuando me puse a buscar películas de James Bond. Raro, ¿no?

Pues así es como oigo a ciertos políticos cuando se ponen a hablar últimamente. A alguien la va la bronca, incluso comunicativa. Es desconcertante. Aprovecho para decirles que ‘calistenia’ significa algo, reconozco mi ignorancia, he tenido que mirarlo en el diccionario de la RAE: "Conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza físicas". Claro que el "entrenamiento de bandera" no es nada comparado con lo que me salió cuando busqué Sherlock Holmes: "Nombre Figma detective Holmes no escala de ABS y PVC pintados figura de accioen". Lo transcribo literal. Debe de ser uno de los efectos del ‘brexit’, el imperio británico haciendo aguas. Bond y Holmes en el infierno. Ya no quise seguir, naturalmente. Era como intentar desentrañar el ‘Tractatus logico-philosophicus’ de Wittgenstein. Con una diferencia: aun considerando mi incapacidad para comprender al viejo Witt, sé que en sus aforismos late un universo esplendoroso, en cambio tras la traducción automática de Amazon no hay nada. Pura charlatanería, mero algoritmo. Cero. Conjunto vacío. El caso es que parece que a eso nos dirigimos todos encantados, a la más simple y boba de las posibles concepciones del mundo, de la política, de nuestro paso por la vida. Qué tontuno es todo. Y mientras tanto, otra ola.