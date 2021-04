Uno de los efectos secundarios de esta pandemia es el miedo.

Tememos al virus, la enfermedad, la inestabilidad… Pero más allá de eso hay un miedo social que se está instalando cada vez más entre nosotros.

Hace unos días, un vecino de Alicante veía en las redes un vídeo en directo grabado en Lugo donde se veía a un hombre fumando en la calle sin mascarilla. Inmediatamente llamó a la Policía para denunciarlo y así, con 926,8 kilómetros de por medio, el levantino puso las cosas en su sitio. Habrá a quien le parezca una conducta ejemplar. A mí, les confieso que me dio pavor.

Los regímenes totalitarios utilizan el miedo y la vigilancia entre iguales como herramientas poderosísimas para mantener el orden: que sean tus vecinos quienes den cuenta de tus miserias (para conseguir prebendas o, simplemente, para no ser ellos los denunciados) provoca una autocensura continua, y no sólo de conductas reprobables: no es lo mismo matar a alguien que tirar un papel al suelo, y, aunque tirar papeles al suelo está muy feo, no podemos equipararlo a delitos o faltas graves. Si nos sabemos observados por quienes ejercen una responsabilidad mal entendida, los ciudadanos tenderemos a reprimir cualquier acto, por pequeño que sea, por temor a que sea mal entendido o tergiversado. Entiéndanme, no estoy hablando de no denunciar un delito ni de mirar hacia otro lado ante una ilegalidad. Pero si nos convertimos en la policía del visillo, si nos erigimos en garantes del orden social, estaremos tomando una deriva muy peligrosa.