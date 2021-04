La quinta ola del coronavirus

El Gobierno de Aragón prorrogó ayer durante un mes, como era inevitable, las principales restricciones establecidas para luchar contra la covid-19, pero no estableció nuevos confinamientos ni limitaciones adicionales.

No obstante, tanto las autoridades como los ciudadanos tienen que estar alerta, porque estamos claramente en una fase de aumento de los contagios, especialmente preocupante en algunas localidades, como Zaragoza capital, y es posible que la semana que viene sean necesarias nuevas medidas

El confinamiento perimetral de la Comunidad y el horario del toque de queda, medidas que en principio caducaban ayer, se mantendrán al menos hasta el 9 de mayo. Era prácticamente obligado renovar su vigencia ante el incremento de los contagios que se está produciendo de nuevo. Ayer la incidencia a catorce días superó la barrera de los 200 casos por cada cien mil habitantes, pero lo previsible es que siga aumentando la semana que viene, cuando se recojan los efectos debidos a los desplazamientos de la Semana Santa. El Gobierno de Aragón reconoce que estamos ya en una quinta ola -«el inicio de un quinto pico epidémico», dice el decreto publicado en el BOA-, aunque todavía no considera necesario fijar el aislamiento de más poblaciones, aparte de Tarazona. No obstante, preocupa especialmente la incidencia acumulada en ciudades como Calatayud, Cuarte de Huerva o Ejea, y en la propia capital aragonesa, además de las registradas en localidades limítrofes con Lérida como Fraga, donde el año pasado surgió un importante brote ligado a los trabajos agrícolas. A la espera de cómo evolucionen los datos en los próximos días es importante que se entienda que la situación es una vez más problemática y que, por lo tanto, conviene extremar las precauciones personales. Ojalá que esta quinta oleada sea menos intensa que las anteriores, pero el virus continúa siendo peligroso y no hay que relajarse.