'Palabras feas'

Por el serpenteante camino quedaron palabras tan poco sugerentes (¿o sí?) como: ‘absorber’, ‘ñu’, ‘zocato’, ‘diarrea’, ‘gingivitis’, ‘braga’, ‘dentífrico’, ‘zozobra’ o ‘corajudo’.

No me digan por qué: yo tampoco acabo de entenderlo. En estos pasados días semanasanteros… a falta de tambores, buenos fueron clamores. Así que me puse a solicitar a través de mi twitter (@octimana) que me susurraran (¡qué palabra más bonita, por cierto!) las voces más feas del español. En mi reconocida tendencia a nadar contracorriente, y cansado de tanta ñoñería reiterativa de dar con la palabra más bella del idioma, mi objetivo era alzar al olimpo de los infiernos a aquellas palabras que, por su sonido o por su sentido (que en esto la gente se deja llevar por las entrañas), fueran feas… pero feas.

Entre las propuestas que me llegaron, había algunas francamente bellas en mi opinión (‘enclenque’, ‘obsoleto’, ‘recoveco’); lo cual demuestra que, para (dis)gustos, los colores: cromatismo carpetovetónico. Tras deportiva lid (hubo cuartos, semifinales y gran final), así quedó conformado el podio de los demonios: en cuarta posición –sin medalla ni nada–, ‘mojón’; premio de bronce para ‘truño’; plata ganada por ‘sobaco’. ‘And the winner is…’ ¡‘gargajo’! Por si el lector desconoce la palabra –y confiando en que ya haya desayunado–, aclaro su significado: "Mucosidad pegajosa procedente de las vías respiratorias que se expulsa de una vez".

Como diría el loco: ¡ay, mi querido gargajo; hace un frío del carajo!