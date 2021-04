Desorganización vacunal

Los tres primeros meses de la vacunación han resultado, en toda la UE, decepcionantes; pero se esperaba que en el segundo trimestre se produciría un cambio esperanzador.

Sin embargo, el comienzo está siendo todo lo contrario. El fiasco con la vacuna de Astra Zeneca, más ligado a la mala gestión que a sus efectos adversos, y la ruptura de la unidad en la compra de dosis están generando una confusión que pone en solfa, en todos los niveles, la estrategia vacunal.

La inquietud y la perplejidad de muchos ciudadanos tuvo que subir ayer varios grados ante la confusión que la gestión de las vacunas está generando. Por un lado, Alemania anunció que negociará directamente la compra de la vacuna rusa, lo que supone romper la unidad mantenida hasta ahora en la adquisición por parte de la Unión Europea. Si es cierto que el trabajo realizado en este aspecto por la Comisión no ha sido bueno, no parece que la desorganización de veintisiete gobiernos actuando por su cuenta y en competencia unos con otros fuera a mejorar el resultado. Por otra parte, la decisión de la mayoría de los países, incluida España, de fijar nuevas limitaciones de edad para el preparado de Astra Zeneca -además, justo las contrarias que las aplicadas al principio- supone entorpecer el calendario de vacunación, generando desconcierto en muchos ciudadanos. Y, en realidad, no se corresponde con el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento, que señaló que la vacuna era segura y que no había constatado que los efectos adversos estuvieran relacionados con la edad o condición de los pacientes.

Añádanse a esto las dificultades concretas surgidas en Aragón con el sistema de autocita en Internet o la difusión en redes de mensajes ofertando dosis sobrantes y el cuadro no es desde luego esperanzador. Las autoridades, en todos los niveles, tienen que poner orden en la estrategia para inmunizar a la población y han de ofrecer al ciudadano pautas claras y explicaciones transparentes.