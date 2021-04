El presidente del Gobierno ha fijado unos compromisos de vacunación que le comprometen ante los españoles con el rigor del calendario: para el 3 de mayo, 5 millones de personas tendrán que haber sido inmunizadas, una cifra que se elevará a los 10 millones en la primera semana de junio, hasta lograr 25 millones de personas vacunadas para el 19 de julio y 33 millones a finales de agosto. Consciente de que la reactivación económica solo será posible cuando se logre la inmunidad de grupo, Pedro Sánchez recupera protagonismo mediático en la gestión de la crisis. Ahora hace falta que exista una mayor colaboración con las autonomías y que lidere el proceso asegurando la llegada de los viales comprometidos.

«Vacunar, vacunar y vacunar» es el objetivo del Ejecutivo, según ha insistido Sánchez en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: «Vamos a vacunar sin descanso». Así debía haber sido desde diciembre, cuando comenzó la llegada de los primeros viales. Se ha avanzado poco en los tres primeros meses del proceso, pero ahora hay que poner sobre la mesa todos los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos establecidos. Está claro que la única forma de parar la pandemia es la inmunización masiva de la población. Estamos comprobando de primera mano que de las vacunas depende nuestra salud, nuestra economía y hasta nuestra libertad.

La intención del Gobierno pasa por no prorrogar el estado de alarma, que decae el próximo 9 de mayo. Sánchez evita de esta manera un debate parlamentario complicado en víspera de las elecciones madrileñas y en el que se arriesgaría a una derrota al no contar con los apoyos necesarios. No obstante, el Ejecutivo no puede volver a dejar todo en manos de las comunidades. Es su obligación liderar y coordinar la respuesta a los posibles rebrotes de la pandemia en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.