A mi abuela la enterramos un domingo de Resurrección. A mi abuelo lo sacaron de su tumba para compartir eternidad con ella, y lo pasearon por el cementerio en coche descubierto.

Me topé de bruces con el cadáver de mi abuelo sin saber que era él. No lo conocí en vida, pero aquel domingo de Resurrección mi abuelo resucitó para mí, procesionó por las calles del camposanto hasta que el azar quiso que nos encontráramos frente a frente, cada uno en una orilla estigia. En el país que me acoge no hay procesiones. Aquí la Pascua es una celebración de la luz, como lo fue en todas las culturas paganas. Las primeras flores del campo acaban de salir, son amarillas, como los tuilipanes y lo narcisos que adornan todas las ventanas. Aquí los narcisos no reciben el nombre de aquel guapo mozo del que se enamoró la ninfa Eco, sino que se llaman "påskeliljie", es decir, "lirios de Pascua", porque la tradición manda que es la flor que debe estar en las casas durante estos días. El amarillo del sol y de los huevos recuerda que, aunque a veces escondida, la vida continúa, o regresa para pintar de colores cálidos lo que antes no ha sido sino un manto de nieve blanca y de hielo.

Hace unos días me encontré el hielo azul a la puerta de la cabaña: una línea de luz cerúlea me saludaba desde las entrañas del frío. Me decía que la belleza a veces está agazapada, callada, quieta, expectante y temerosa, mientras espera su resurrección eterna. Aunque su eternidad dure solo el instante de un breve encuentro.