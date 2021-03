'El discurso del odio'

Si uno hace una lectura interesada de algunas noticias, puede llegar a la extraña y confusa idea de que vivimos en un Estado tirano en el cual se priva del derecho a expresarse con libertad.

Últimamente, a raíz de la actuación de algún que otro artista musical, me he visto en la necesidad de meter el dedo en la llaga y analizar jurídicamente si es cierto lo que en algunos medios se tacha como un menoscabo al derecho a expresarse libremente. He llegado a leer frases tan demoledoras como que se ha dictado una sentencia que supone una tristeza democrática.

Ante esto, me veo en la necesidad de hacer un análisis para poder llegar a una conclusión basada en Derecho, una vez que he tenido acceso a la sentencia en la que se dilucida y resuelve tan espinoso asunto. El famoso cantante fue condenado por incluir en su perfil en redes sociales comentarios en forma de tuits donde se incorporaban vídeos que incitaban a la violencia, comentarios que se consideran enaltecedores del terrorismo y vejatorios para la Corona y otras instituciones del Estado, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En primera instancia se le impuso la pena de dos años y un día de prisión, que ha sido rebajada por el Tribunal de Casación. Siendo este un breve resumen de los hechos, procedo a continuación a desmontar ese mito de sentencia antidemocrática.

La libertad de expresión, como todos los demás derechos, tiene sus límites en el

respeto a los derechos de los demás

En primer lugar, una condena por enaltecimiento del terrorismo no es ni de lejos un delito que pueda enmarcarse en lo que se pretende sea una vulneración de la libertad de expresión. El propio Tribunal Supremo, que ha rebajado la condena de dos años y un día a nueve meses, es muy claro en su argumentación. El ejercicio de la libertad de expresión y opinión no es ilimitado, toda vez que está condicionado por otros derechos y exigencias constitucionales. Entramos en una esfera ciertamente delicada, y en la balanza debemos ponderar el respeto al otro (humillación de las víctimas) y la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimentando un clima nada favorable "cuartean los pilares del Estado de derecho". Se ha declarado probado que se publicaron multitud de mensajes con un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas, y por ello se ha condenado a su autor. Llegamos, por lo tanto, a una conclusión: la libertad de expresión y opinión no están amparadas por conductas insertas en el tipo penal del artículo 578 del Código Penal.

En segundo lugar, sabemos a ciencia cierta que cuando los jueces y magistrados dictan una sentencia condenando a pena privativa de libertad tienen la facultad de acordar la suspensión del cumplimiento de la pena si se cumplen una serie de requisitos que vienen establecidos en el Código Penal. Entre estos requisitos, sumado a que la pena sea inferior a dos años, se exige que el condenado haya delinquido por primera vez. A la vista de lo que antecede y leyendo la sentencia queda claro que el sujeto era reincidente por lo que muy difícilmente podemos llegar a la conclusión de que por cantar, rapear o tuitear una persona pueda ingresar en prisión como castigo al ejercicio de la libertad de expresión, y menos en el caso de autos siendo una condena a nueve meses de prisión.

No pueden ampararse en la libertad de opinión expresiones que incitan a la violencia o exaltan el terrorismo

En tercer lugar, y no menos importante, los demás delitos, que parece que se obvian, han supuesto por la comisión de delitos de injurias y calumnias a la Corona e instituciones del Estado penas de multa. Por lo tanto, hay que hacer una lectura de lo acontecido desde el sentido común. Hacer manifestaciones en las que se denuncia que una persona por tuitear y expresarse libremente puede acabar con sus huesos en la cárcel es algo gratuito.

En cuarto lugar, han existido votos particulares. Esto significa que vivimos en un Estado democrático y que de haberse conseguido la mayoría necesaria a la hora de decidir el sentido de la sentencia de cara a una absolución así hubiese sido. Por mucho que les pese a algunos, España es una democracia y nuestros jueces y magistrados son independientes.

Finalmente, he de decir que creo que el Código Penal no es el instrumento adecuado para resolver problemas que se deben enmarcar en la cordial relación entre ciudadanos, en la comprensión y sobre todo en el civismo. Soy consciente de que el artículo 578 del Código Penal castiga con penas elevadas lo que pudiera ser castigado por otras vías. El derecho penal es la última ratio, pero también lo es el comportamiento cercano a la intolerancia, a la falta de respeto a víctimas del terrorismo y en definitiva a todos los ciudadanos. No olvidemos algo muy importante: El discurso del odio no es libertad de expresión.