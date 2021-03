Un camino seguro

Confirmada como la mejor y más segura vía para luchar contra la pandemia del coronavirus, la vacunación masiva debe acelerarse para lograr una inmunidad de grupo que permita la recuperación de la anhelada normalidad. Ganar tiempo al tiempo requiere depositar la confianza en las soluciones aportadas por las diferentes administraciones y en la investigación farmacéutica, siendo conscientes de que es necesario establecer un ponderado ejercicio donde se valoren todos los beneficios añadidos de un procedimiento que confirma, como en el caso de la población de más edad que vive en las residencias, su éxito. La vacunación es el camino más seguro para frenar una enfermedad que está causando millones de muertos en todo el planeta.

No cabe duda alguna de que si jugáramos con el tiempo a favor y todos los procedimientos ordinarios no estuvieran sujetos a un criterio de urgencia, las decisiones adoptadas también estarían sostenidas en otros planteamientos. Igualmente, si los calendarios y la disponibilidad de viales fueran bien distintos a los actuales también podrían aplicarse otros protocolos -no más seguros que los actuales- que no fueran los de una emergencia mundial. La evidencia es de sobra conocida por todos y solo confirma la gravedad de una situación que no ha prescindido de la exigencia investigadora y científica. La vacunación es, sin duda alguna, la mejor y más segura vía para frenar la pandemia y su extensión es una garantía de supervivencia para cientos de miles de personas. Tal y como ha reconocido la Agencia Europea del Medicamento (AEM) los beneficios, en relación con las dudas despertadas por la vacuna de Astra Zeneca, superan a los posibles riesgos, por lo que parece lógico que se reanuden los procesos a la mayor brevedad posible.