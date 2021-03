Prevenir antes de Semana Santa

El Gobierno de Aragón prohíbe desde hoy mismo las reuniones entre no convivientes en domicilios particulares. Es una medida que genera perjuicios al sector turístico, ya muy castigado por la pandemia, y perplejidad a la ciudadanía en general porque el decreto permite que dos personas que no sean convivientes puedan verse en un bar o un restaurante, pero no en un domicilio. No obstante, esta restricción responde a la necesidad de evitar los contagios en el ámbito privado, donde tienden a relajarse las precauciones, como ocurrió durante las Navidades y el puente del Pilar. El descenso de contagios tras la cuarta ola epidémica ha terminado, según advierten los especialistas. Es necesario, pues, poner límites a la movilidad de cara a la Semana Santa.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado el decreto que limita los encuentros de no convivientes, además de la ampliación del cierre autonómico hasta el 9 de abril y del toque de queda, que seguirá de 23.00 a 6.00. Es una nueva restricción que se suma a las que estaban en vigor, cuando se acumula el cansancio pandémico. Pero es lógico que se reaccione cuando se percibe en los datos que una quinta ola puede estar a la vuelta de la esquina si no se actúa con decisión. La campaña de vacunación ha tenido ya efectos muy positivos en algunos colectivos vulnerables, como las residencias de ancianos, pero estamos lejos todavía de lograr un nivel de inmunización que permita levantar las restricciones sin riesgo de repunte.

Un año después del inicio de la pandemia en todo el mundo, el éxito de la ciencia contrasta con el fracaso de la gestión política. Los científicos desarrollaron en tiempo récord las vacunas contra la covid. Sin embargo, los gobernantes no han conseguido acelerar el proceso de vacunación ni dar con las medidas adecuadas para detener los contagios de la enfermedad.