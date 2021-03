'Criterios inexplicables'

Tras un año de covid con confinamientos drásticos sin poder ver a hijos, padres o nietos que viven en otras Comunidades, es absurdo que los aeropuertos españoles, dependientes del Gobierno central, permitan la llegada masiva de extranjeros para disfrutar de nuestra hostelería porque está cerrada en su país. Desde el 26 de marzo las medidas serán de nuevo más restrictivas por la Semana Santa; los españoles no podremos hacer turismo interior ni ver a familiares no convivientes y ni siquiera los que tienen segundas residencias podrán dar vuelta por sus casas. Todo ello es un sacrificio que aceptamos por evitar una cuarta ola de contagios. Por eso indigna el sinsentido de dejar entrar a extranjeros en nuestro país a consumir en bares y terrazas porque les sale muy barato y no pueden hacerlo en el suyo. Para ir al resto de los países se exige PCR de 72 h antes y cuarentena de 10 o 14 días. Pero las capitales españolas se llenan desde enero de jóvenes que huyen de las restricciones de sus países porque aquí no se exige cuarentena y pueden prolongar la fiesta de tapadillo fuera del toque de queda. Es un turismo invasivo que deja poco dinero y mucho riesgo; los contagios siguen creciendo en Europa sin control de la expansión de variantes. Las medidas de Semana Santa se cargan el turismo nacional pero se permite la movilidad de turistas incontrolados, lo que encima no soluciona el problema de la crisis del sector. Al final el turismo nacional es el que nunca falla y deja más dinero, y se sabe. Inadmisible esta diferencia de criterios al tomar medidas.

Debería preguntarse al ministro que tiene las competencias del transporte y aeropuertos qué sistema usan para asegurar que los que vienen de esta manera no traen más contagios a nuestro país. Si un extranjero llega al aeropuerto y se le permite viajar por el territorio español con un PCR hecho, ¿por qué no puede hacerlo un español con PCR hecho o certificado de estar ya vacunado? ¿No es motivo para pedir en el Congreso una explicación de la limitación a los españoles y la permisividad no justificada con los extranjeros?