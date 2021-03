'Caridad / Cooperación'

El profe Perplejo no entiende la decisión de dinamitar el acuerdo de nuestro consistorio con la FAS en materia de cooperación ¿Alguien diría que la Agenda de Salud Global o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 son un gasto superfluo y no un poderoso estímulo de futuro? Pues sí, y lo dicen ultrapopulistas que no tienen más horizonte que su billetera. Los 800.000 euros de recorte quiebran una prometedora inversión en proyectos de reducción de embarazos en adolescentes, prevención contra la violencia de la mujer, construcción de espacios seguros para la infancia, corrección de déficit visuales, control de la mortalidad infantil, seguridad alimentaria, producción agraria, huertos familiares, educación, etc. Seguimos sin entender que su seguridad y su futuro son los nuestros. Usted cree que ese montante irá destinado a ayudas sociales para los de aquí, pero no, amigo: los servicios municipales llevan meses funcionando a mínimos, y así seguirán. Porque aquí somos de los que compran escobas para apagar un fuego, aquí adelgazamos lo público para que no se ofenda el mercado, aquí compramos zapatos pequeños para correr más rápido y más cómodo. Sabemos que la caridad en economía es una perversión. En la cooperación al desarrollo, peor aún: la caridad es suicida. Pero a ellos les da lo mismo: el tsunami le pillará a usted, ciudadano de a pie. A ellos, los ultrapopulistas, les cogerá en países más "democráticos" donde ya tienen su puesta… De sol, se entiende.