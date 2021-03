Me gustan esos cuadros en los que aparece muchísima gente. Son una fiesta que yo no puedo vivir. Al menos, por ahora. Un paraíso. También me gustan aquellos en los que apenas hay nadie. Hasta los cuadros en los que no hay nada concreto, si son buenos, me gustan, como es natural. Pero mis favoritos son los que retratan a una multitud. Bellini lo hacía. Me refiero a Gentile Bellini, no a los otros dos (según corrige Laurence Olivier a Jeremy Irons en ‘Retorno a Brideshead’, muy jocosamente). Cuadros de multitudes desfilando. Sin embargo, prefiero los cuadros de Bruegel el Viejo, en los que cada uno aparece haciendo lo que le da la gana, en un feliz desentenderse del vecino. Es raro que Bellini, siendo italiano, pintara tanta disciplina y en cambio Bruegel, nacido quizás en una aldea cercana a Breda, en los Países Bajos, retratara la anarquía de vivir. El norte y el sur puestos al revés.

Miro los cuadros de Bruegel y, cuando consigo concentrarme en un hombre sacrificando a un cerdo, mis ojos se van a otro que se está cagando en una bola del mundo. Y hay viejas casas hanseáticas, animales sueltos. Parece que huelen a huerta esos cuadros, a lluvia que viene por el horizonte. Una fiesta en la que cada uno se entretiene a su manera, así imagino el paraíso. Un hombre pescando una anguila, un loco dándose cabezazos contra un muro, una mujer atando a un diablo. Todo lleno de gente sin mascarillas. Un paraíso, ahora que hace justo un año que lo perdimos.