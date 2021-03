'Que no se nos note'

El hecho de que ocurran acontecimientos inesperados como los que estamos sufriendo estos últimos años, y que cada día veamos más muestras públicas de egoísmo, estupidez, credulidad e incompetencia, revela que aún ignoramos muchos aspectos sobre nuestro comportamiento personal y social. En muchas ocasiones se echan en falta juicios válidos basados en conocimiento y entendimiento para resolver problemas, es decir, esa forma especialmente bien desarrollada de sentido común. Para los seres humanos la vida es un proceso de adquisición de conocimientos que nos permite ir alcanzando una perspectiva personal cada vez más amplia sobre el mundo que nos rodea, pero en esa búsqueda incesante surge una serie de impedimentos que no hacen fácil la tarea.

La situación más dificultosa ocurre cuando una persona es un analfabeto funcional que manifiesta impericia para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo sencillo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. El otro lado de la moneda es el de las personas que, a pesar de la correspondiente educación académica recibida, somos incapaces de saberlo todo de todo. Resumiendo, los seres humanos tenemos siempre un cierto grado de incompetencia, el error consiste en olvidar que podemos/debemos aprender siempre.

Creer que sabemos lo que en realidad no sabemos puede convertirse en el principal obstáculo para aprender

Un aspecto que nos afecta a todos es el curioso fenómeno psicológico inconsciente denominado Dunning-Kruger, que puede describirse del modo siguiente: las personas que tenemos pocas capacidades o conocimientos sobre un tema determinado creemos que tenemos más capacidades y conocimientos de los que efectivamente poseemos, y solemos ponerlo de manifiesto cuando ofrecemos soluciones absolutas y rápidas a cualquier tipo de problema relacionado con ese tema. Esta incapacidad para reconocer nuestra propia incompetencia se debe a que no hemos adquirido las habilidades necesarias, que son justamente las que nos permitirían poder evaluar correctamente aquello de lo que se está opinando. Además, se nota mucho cuando alguien es incompetente ante una situación y no lo quiere reconocer, el fenómeno psíquico citado, ese ser humano lo suele aderezar manifestando machaconamente que es mucho mejor de lo que es, a lo que puede añadir como guindas una suerte de vanidad, soberbia o egolatría, que lo transforma en un incompetente bastante antipático y risible. Y por si fuera poco, este tipo de personas es incapaz de distinguir las genuinas habilidades de los demás, por lo que no se entera cuando alguien le hace ver explícitamente su incompetencia.

Debemos ser autocríticos con nuestras propias opiniones y permanecer atentos a las de los demás

El problema se recrudece con otro sesgo cognitivo muy interesante propio de aquellas personas que son buenos especialistas y creen que, por manejar bien un área del conocimiento humano, manejan bien todos los aspectos de muchas áreas de conocimiento distintas, manifestando con su comportamiento imprudencia y provocando vergüenza ajena.

De cara a aprender, hay que aplicar la sana autocrítica, trabajar en equipo, ser receptivos a las opiniones de los demás, sin tener que aceptarlas por definición, y poner atención en la forma en que tomamos decisiones sobre cierto tema. Si utiliza: la categorización de las cosas sin términos medios, la primera impresión, la ausencia de empatía, la carencia de información, etc., para fundamentar sus conclusiones, probablemente está sobrevalorando su conocimiento. Como dijo Will Durant: "La educación es el progresivo descubrimiento de nuestra propia ignorancia". El mejor indicador de que no vamos mal encaminados es que, en la medida que sabemos más de un tema, vamos descubriendo un mundo de detalles y sutilezas de aspectos que aún quedan por saber. Aprendamos de nuestros errores a través del estudio y de la reflexión crítica, en caso contrario nos arriesgamos a permanecer sin evolucionar ni mejorar, considerando que hemos alcanzado ya el conocimiento necesario y que el resto suele andar equivocado.