'Glosario para el 8M'

En 1911, hace exactamente 110 años, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer; hace 20 años se instauró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; desde hace 6 años el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Son solo algunas fechas, o mejor dicho hitos, que reflejan el cambio social iniciado en el siglo XX sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Es cierto que han cambiado muchas cosas, pero no es menos cierto que todavía faltan otras por cambiar. El feminismo que proclama la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, que celebramos hoy, tiene un lenguaje desconocido para muchas personas que refleja bien algunos aspectos de la desigualdad. El ‘efecto Matilda’, el ‘techo de cristal’ o el ‘mansplaining’ son algunos de los términos útiles para entender mejor la necesidad actual de reivindicar hoy lo que todavía falta por cambiar.

Hace apenas un mes, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras & Tecnólogas) lanzaba la campaña ‘No more Matilda’, en honor de la escritora americana Matilda Joslyn Gage, primera activista en denunciar la injusticia de ignorar de forma sistémica los hallazgos de brillantes científicas. El ‘efecto Matilda’ fue acuñado por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter en 1993 para nombrar la falta de reconocimiento al trabajo de mujeres como la química Rosalind Franklin (Londres, 1920-1958), entre otras muchas, sin cuya aportación no hubiera sido posible el descubrimiento del ADN. La expresión ‘techo de cristal’ fue introducida por Marilyn Loden en 1978, para describir los obstáculos invisibles que frenan el progreso de las mujeres en las carreras profesionales, sobre todo en la parte más alta de la cadena jerárquica y que les impide alcanzar el nivel máximo en el que se realiza la toma de decisiones. Por último, el denominado ‘mansplaining’, término en inglés basado en la composición de las palabras ‘man’ (hombre) y ‘explaining’ (explicar), inspirado en 2003 por Rebeca Solnit, escritora estadounidense y que se define como el fenómeno que se da cuando un hombre explica algo a una mujer de una forma condescendiente y paternalista, independientemente de si ella sabe más del tema que él. Curiosamente, para la escritora la idea de este concepto surgió cuando en una fiesta un señor le quiso explicar el contenido de un libro del que ella era la propia autora.

Los conceptos descritos se explican debido a la diferente socialización de hombres y mujeres y reflejan actitudes que a día de hoy no resultan tan extrañas; son situaciones todavía vigentes en la actualidad cuyas consecuencias influyen en los comportamientos de ambos sexos. La ausencia de mujeres referentes en ciencia y en tecnología, no reconocidas injustamente debido al efecto Matilda, se traduce no solo en la menor presencia de mujeres en esas áreas, sino que también contribuye a perpetuar el estereotipo de que las mujeres no están capacitadas para desempeñar determinadas tareas tradicionalmente realizadas por hombres. El techo de cristal condiciona que en disciplinas donde existe mayoría de mujeres los puestos de decisión sean ocupados mayoritariamente por hombres. Respecto al ‘mansplaining’, al infravalorar la opinión de las mujeres independientemente del grado de cualificación que tengan, fomenta la inseguridad y contribuye a su menor participación en el ámbito público. Defender que no hay nada que cambiar, en el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres, es propio del denominado sexismo moderno que establece que las mujeres no son objeto de discriminación y por tanto no hacen falta políticas de acción afirmativa, que indudablemente sí son necesarias para alcanzar en menos tiempo una sociedad más igualitaria. Desde sus inicios en el siglo XVII el feminismo, como movimiento social que es, ha estado condicionado por el contexto, sin embargo, en la actualidad la excesiva politización del mismo podría poner en riesgo el camino que queda por recorrer.

Los avances logrados por el movimiento feminista desde sus inicios son incuestionables. Gracias al trabajo y empeño de muchas feministas, en la actualidad las mujeres tenemos derechos y oportunidades que no tuvieron nuestras predecesoras. Paradójicamente, son en muchas ocasiones algunas mujeres las que dicen no ser feministas posiblemente por no tener la suficiente información de lo que realmente supone serlo.