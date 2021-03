Frente al fracaso de muchas de las grandes revoluciones del siglo XX, ha habido una que sigue adelante y que acabará triunfando en el mundo: es la revolución de las mujeres. Aunque el feminismo hunde sus raíces en los siglos anteriores, el avance que ha tenido lugar en el siglo XX ha sido tremendo. Que todas las personas tengan los mismos derechos y libertades o que no exista la dominación de un sexo sobre otro, es tan de sentido común, que cuesta entender la construcción de sociedades, a lo largo de tantos siglos, basadas en lo contrario. La historia de las mujeres que más quiero, ilustra bien el progreso. Mi madre tuvo que pedir una excedencia forzosa como funcionaria en 1957 por casarse. Mi hermana terminó su carrera universitaria en 1980 y ha podido desarrollar una vida profesional exitosa en un sector dominado por los varones, pero los prejuicios y dificultades le han acompañado siempre. Mi mujer, la primera universitaria de toda su familia, ha podido hacer su carrera como profesora desde 1989, sin enfrentarse ya a tantos problemas, y en una facultad en la que hay bastantes más mujeres que hombres. Mi hija acabará su grado universitario este año; la esperanza es que encuentre un mundo aun más igualitario. Pero no todos son logros y victorias. 1.081 mujeres asesinadas en España desde 2003 nos recuerdan que el camino a recorrer todavía es muy largo y que está sembrado de cadáveres de víctimas inocentes. Pero en esta revolución ganamos todos, hasta los que no lo saben.