Leo en HERALDO con avidez desde hace unos meses todas las noticias sobre la reforma de la plaza de Santa Engracia. Adelanto que me parece una iniciativa magnífica, porque limpiar de tráfico y obstáculos visuales la portada plateresca de la iglesia, una de las joyas de nuestra ciudad, era una necesidad sentida por cuantos amamos a esta ciudad y deseamos que luzcan sus maravillas. Sobre todo, cuando reúnen tanto simbolismo como esta pieza singular, que evoca a la vez los tiempos de esplendor del Católico y los heroicos de los Sitios. Nadie que respete la historia de Zaragoza podía dejar de sentirse abochornado cada vez que contemplaba que se había montado una miserable zona azul delante de la mismísima portada plateresca del siglo XVI.

Así que bienvenido sea el cambio. Sin embargo, hay algo que me inquieta, ¿y el busto de Joaquín Costa? Quizá me ha pasado desapercibida alguna noticia; recuerdo que al principio se habló de buscarle un emplazamiento cercano a su propia calle y después, nada. Es allí donde debe permanecer y no en un lugar donde no estorbe.

Seguro que es lo previsto. Sería impensable que se hubiera olvidado de él la ciudad que paró el tren que transportaba su cadáver a Madrid, para que se quedara en Torrero, donde debía estar. Y sería de pésimo gusto hacerlo este año, cuando se celebra el 175 aniversario de su nacimiento. Por cierto, el nacimiento de uno de los grandes aragoneses de la historia.