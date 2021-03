'Musicar la desesperanza'

No sé cómo hemos llegado al actual estado de liviandad de las ideas que articulan nuestras sociedades. Aligeradas hasta el extremo, yacen como hojas secas en la carretera. Hojarasca social inerte, en espera de algún coche que al pasar deprisa sobre ella le preste la dinámica vital que ya no tiene.

Pablo Hasel. Como el Baltasar Bastian Bux imaginado por Ende, quiere convertirse en Atreyu. Siente la llamada de la épica y elige el camino del antiamericanismo; con veinticinco años de retraso coge para identificarse banderas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (‘pablohasel.wordpress.com’).

Sostener que Hasel está en prisión por cantar es como decir que Hannibal Lecter fue encarcelado por cortar piezas de carne para cocinarla.

Es mentir

Aunque su URSS sea ya la Rusia de los Abramovich, el anticapitalismo dejó mucha hojarasca en busca de identidad. Hasel la intenta mover con su abanico pero no arranca grandes adhesiones. Se siente héroe, pero sus capacidades reales son de Bastian. Le da para hacer recitados y algunas rimas asonantes; nada que ver con Public Enemy o Violadores del Verso. Como por el lado musical no tiene recorrido, lo intenta extremando el contenido. No sabe que la lista de intérpretes que dijeron burradas en sus letras está muy nutrida, y que los zapatazos de los Rotten, Sid Vicious, Strummer, Osbourne, Manson... con un grado de contestación y provocación al que ni se acerca, hace años que se programan en las radiofórmulas y sus protagonistas supervivientes no pasan de ser viejecitos traviesos.

El chaval no merece más atención. El problema es la hojarasca, la desesperanza que transpiran sus palabras y gestos y de los que le creen. Mientras, los parásitos utilizan a Bastian para adquirir existencia prestada; para ocupar unos planos, unos minutos, unas líneas...

Sostener que Hasel está en prisión por cantar, es como decir que Hannibal Lecter fue encarcelado por cortar piezas de carne para cocinarla. Es mentir. La larga lista de causas ya sentenciadas incluye muchas acciones que no se realizan mediante canciones, ni con eso que hace.

¿Y la libertad de expresión? ¿Saben los que le apoyan de buena fe cuál es el modelo de libertad de expresión que tiene el recluso? En uno de sus vídeos tenemos confesión de parte: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Cuba. ¿Qué opina el partido de Pedro Zerolo de esta lección de libertad enaltecida por sus socios de gobierno? ¿Ya no les dice nada Reinaldo Arenas? ¿Le hablamos de libertad de expresión a Yotuel y su "patria y vida"? Ahora entiendo: la URSS de los Brézhnev y Andrópov, la Cuba de Fidel y el Che son el referente de democracia completa que nuestros ministros proponen.

Hay hechos delictivos que se concretan en una acción, otros se sirven de palabras. Los primeros plantean pocas dudas. Cuando el medio es la palabra el esquema se complica porque la valoración final depende del destinatario: después de atravesar la selva de inferencias, implicaturas, y otros accidentes del significado, nuestros mensajes llegan al destinatario y producen un efecto. Éste es el que condicionará la valoración penal. Se mide la intimidación, la ofensa sentidas por la víctima, la movilización efectiva a la violencia o el crimen... Aquí se produce la paradoja: muchos de los que se sitúan detrás del parapeto de la libertad de expresión están añadiendo meses o años a la condena previsible al rapero. Los actos de estos ‘seguidores’ probarán ante los tribunales que la ‘pro-vocación’ musical ha sido eficaz y llevado a resultados de daños a bienes y personas que llegan hasta el homicidio en grado de tentativa. Y todo por su llamada de auxilio libertador.

La larga lista de causas ya sentenciadas incluye muchas acciones que no se realizan mediante canciones

Las firmantes de la urgente petición de indulto, las que suscriben declaraciones de apoyo, ¿han hecho alguna averiguación sobre el personaje? ¿Han ido más allá de la etiqueta ‘libertad’? ¿Han visto sus vídeos? ¿Qué parte de ‘zorra’ y otras injurias a mujeres no han entendido? Sus frases de desprecio genital, corporal y espiritual ¿no encajan en tipos delictivos de género? ¿Comparten la burla injuriosa a Belén Esteban? ¿Y a las numerosas periodistas? ¿Por qué hay muchas más ofensas contra mujeres?

Si tu mérito es el vómito asonante se entiende la irrelevancia de tu aportación musical; tus cero descargas. El vómito asociado a la música es mala combinación; Bon Scott y James Marshall Hendrix lo prueban. Sentiría que compartieses final. Eso nos diferencia.