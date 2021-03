'Adictos a la información, por necesidad'

Resultaban simpáticas aquellas parejas zaragozanas cuando, en la tarde de domingo, uno de ellos (normalmente era el uno, y no la otra) paseaba pegado al transistor, o retorciendo el cable del auricular. A quienes no somos de fútbol faltaba un poco de disposición para acabar de entenderlo. Hoy seguimos con el ansia de enterarnos de lo que sea. Aunque la afición parece venir de lejos, no en vano ya se dice en el Eclesiastés que no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír… Cuántos no amanecen echando mano, como primer movimiento consciente, de esos dispositivos con los que nos comunicamos. Más que eso, nos mantienen conectados. Estrenamos en cuanto podemos esos aparatos (que no se ofendan quienes los tienen por elementos de su ‘outfit’) que hacen lo increíble, y dominarlos parece un entretenimiento para los más jóvenes. De cualquier modo, lo que antes pasaba por afición o gusto por la información hoy se ha convertido en una necesidad objetiva. Incluso se identifica con un término, ‘nomofobia’, el miedo patológico a no poder comunicarnos.

Hace tiempo que los pensadores hablan del ‘Homo consumens’, haciendo alusión a la creciente necesidad que los seres humanos tenemos de incorporar a nuestras vidas nuevas sensaciones con las que calmar un pegajoso regusto de insatisfacción, a pesar de tanto cuanto ya poseemos. Esta idea parece estar en la propia entraña del sistema económico: como siempre queremos algo más, siempre harán falta estructuras para producirlo y ofrecerlo a los consumidores. Incluso cabe sospechar que podría ser el propio mercado el descubridor de las carencias que tan diligentemente promete satisfacer. El tema se las trae.

En esta sociedad de distancias que se nos imponen, aunque estamos conectados permanentemente, me llama la atención algo que puede estar relacionado con otra índole de consumo: la enorme afición a tertulias, debates, y variadas formas de comunicación escrita relativa a la pandemia. Como sociedad nunca hemos consumido, en bruto al menos, un volumen semejante de información especializada. Oímos, vemos y leemos sin pestañear a un variado repertorio de expertos sobre virus y pandemias, políticos, gestores de calamidades, periodistas, y hasta algún espontáneo que salta tras su oportunidad.

Conocemos más de todo, aunque no siempre está claro que realmente sepamos mucho más. A veces resulta notoria la diferencia entre la erudición científica (datos, datos, datos) y la capacidad para divulgar conocimientos (facilitando su asimilación). Cuando ambas cualidades coinciden constituye un acontecimiento feliz, que también en estas mismas páginas ha podido verse: ahí anda el profesor De Blas, por citar un buen ejemplo.

Algunos, en algún momento al menos, estamos alcanzando el nivel de saturación informativa. Es tranquilizador que dispongamos de la palabra que identifica ese género de intoxicación: ‘infodemia’. Mientras que llamamos ‘bienestar epistémico’ a la situación ideal de equilibrio informativo. Eso sin enredar con otros neologismos de significado pretendidamente genuino, como la mentira que se adorna como posverdad cuando no basta el mote de trola o patraña de toda la vida, o los bulos que ahora son ‘fake news’. Y juzgamos ‘parresista’ a quien, como suele reprocharse a los aragoneses, se atreve a llamar las cosas por su nombre. No pasa nada. Tal vez ninguna de estas consideraciones sea en verdad significativa, ya que cada nuevo día necesitaremos seguir consumiendo información abundante, y mejor si es de calidad. Es lo que tienen las adicciones.